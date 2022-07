Mimi Chakraborty remet en question l’égalité des sexes, dit “je me demande si…”

L’actrice bengali Mimi Chakraborty a réagi à la séance photo nue de Ranveer Singh, elle s’est tournée vers les réseaux sociaux et a partagé ses réflexions à ce sujet. Elle a parlé d’égalité et a remis en question la réaction des internautes si Ranveer était une femme posant nue

VENDREDI, Mimi a tweeté : « Internet a rompu avec la dernière séance photo de Ranveer Singh et les commentaires étaient (emojis de feu) pour la plupart. Je me demande juste si l’appréciation aurait été la même s’il s’agissait d’une femme. Ou auriez-vous incendié sa maison, pris des morchas, lui aurait fait une menace de mort et lui aurait fait honte.





“On parle d’égalité, c’est où maintenant ??!!!! Vous savez bien, c’est votre point de vue qui peut changer quelque chose ou le détruire totalement. Dans son cas, élargissons notre perspective car ce corps implique beaucoup de sacrifices, croyez-moi (pas de sel, pas de sucre, pas de glucides) », a déclaré Mimi.

Pour les non-initiés, jeudi, tout le monde a été surpris de voir Ranveer Singh poser nu pour un magazine. Ses photos nues ont cassé Internet, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à réagir dessus. Certains ont qualifié l’acteur de sexy, tandis que d’autres lui ont reproché d’être complètement nu.





Ranveer Singh a parlé de ses photos et a déclaré qu’il n’était pas difficile pour lui de poser nu devant des gens. Selon le rapport de Bollywood Life, il a déclaré: «C’est si facile pour moi d’être physiquement nu, mais dans certaines de mes performances, j’ai été sacrément nu. Tu peux voir ma putain d’âme. À quel point est-ce nu ? C’est en fait être nu. Je peux être nu devant un millier de personnes, je m’en fous. C’est juste qu’ils deviennent mal à l’aise », au magazine papier.

Il a en outre ajouté : “Je garde les choses légères, discrètes, idiotes et burlesques… il devrait y avoir de l’humour et une légèreté d’être. Et le soleil, vous savez ? Je me réserve l’obscurité. Dieu sait que je suis un gars noir, Je suis vraiment sombre… ouais. Tu vois ? Pas d’encouragement pour ça. Hmm.