Milwaukee Walgreens au 26e rang et au National parmi 1 200 fermetures de magasins

Au moins un Milwaukee Walgreens fait partie des quelque 500 magasins qui fermeront leurs portes dans tout le pays au cours de l’année prochaine.

Le Walgreens au 2625 W. National Ave. ferme le 3 novembre, selon un message enregistré que les gens reçoivent lorsqu’ils appellent le magasin.

Le message indique que les personnes qui remplissent leurs ordonnances sur place pourront récupérer leurs ordonnances au 1433 W. Burnham St. Walgreens, situé à un peu plus de 1½ miles de là. Les clients sont encouragés à parler du changement à un membre de l’équipe de la pharmacie.

Walgreens fermera 1 200 magasins dans tout le pays d’ici 2027

Mardi, Walgreens a annoncé ses plans fermer environ 1 200 magasins au cours des trois prochaines années. L’entreprise a également annoncé son intention de fermer environ 500 magasins au cours de l’année prochaine. Il fonctionne environ 8 700 pharmacies de détail aux États-Unis

Cela fait suite à l’annonce par Walgreens en juin de la fermeture d’une « partie importante » de magasins sous-performants au cours des trois prochaines années. À l’époque, l’entreprise n’avait pas encore fixé le nombre définitif de sites à fermer.

Walgreens exploite plus de 50 magasins à Milwaukee et dans les banlieues voisines, selon le localisateur de boutique en ligne de l’entreprise. Bien qu’il ne soit pas clair dans l’immédiat quels 1 200 magasins Walgreens envisage de fermer, cette décision affecterait environ 13 % des magasins de la chaîne aux États-Unis.

Le Journal Sentinel a contacté Walgreens pour voir si d’autres sites du sud-est du Wisconsin devraient fermer, mais n’a pas obtenu de réponse.

Trois sites Walgreens fermés à Milwaukee en moins d’un an

En 2023, Walgreens a fermé deux sites à Milwaukee, sur les avenues West Hampton et North Fond du Lac et sur les avenues North Forest Home et West Lincoln.

Puis, en décembre, il a été annoncé que le magasin Walgreens situé sur West Capitol Drive et North Teutonia Avenue fermait ses portes. Le site a fermé 10 jours plus tôt que prévu, le 5 janvier, au grand désarroi des habitants du quartier nord de Garden Homes.

À l’échelle nationale, les chaînes de pharmacies ont eu du mal à suivre la concurrence d’Amazon, ainsi que baisse des taux de remboursement des médicaments auprès d’intermédiaires pour exécuter les ordonnances.

CVS a licencié des milliers d’employés d’entreprises et autres depuis 2023 tout en faisant face à « des perturbations continues, des pressions réglementaires et des besoins changeants des clients », a déclaré un porte-parole à USA TODAY. Depuis qu’elle a déclaré faillite il y a environ un an, Rite Aid a fermé des centaines de magasins à travers les États-Unis après avoir lutté pendant des années pour suivre le rythme de ses concurrents plus importants.

