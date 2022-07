Milwaukee reçoit la recommandation d’accueillir la convention GOP 2024

MADISON, Wis. (AP) – Milwaukee s’est rapprochée de l’organisation de la Convention nationale républicaine de 2024 vendredi lorsqu’un comité de sélection du site a recommandé à l’unanimité que l’événement se tienne là-bas plutôt qu’à Nashville, Tennessee.

Le Comité national républicain devra encore approuver le lieu lors de sa réunion du 2 au 5 août à Chicago. Nashville pourrait toujours être le vainqueur, mais les chances de cette ville se sont heurtées à un obstacle plus tôt ce mois-ci lorsque l’opposition a conduit les partisans à retirer un accord proposé sur la manière d’accueillir l’événement.

“Aujourd’hui, le comité de sélection du site a voté pour recommander Milwaukee d’accueillir la Convention nationale républicaine de 2024 et cela témoigne du comportement franc et professionnel adopté par les dirigeants de la ville de Milwaukee tout au long du processus”, a déclaré le conseiller principal du RNC, Richard Walters, dans un communiqué. “Une décision finale sera prise par la présidente McDaniel et l’ensemble du RNC dans les semaines à venir.”

Milwaukee a été choisi par les démocrates pour accueillir la convention de 2020, mais la pandémie de coronavirus a forcé cette réunion à se tenir presque entièrement en ligne. Le président Joe Biden a accepté la nomination dans le Delaware, pas à Milwaukee.

Mais les dirigeants de la ville ont fait valoir que leurs préparatifs pour accueillir cette convention les mettaient dans la meilleure position pour accueillir les républicains en ville en 2024. Ils ont qualifié la ville de “clé en main” prête pour l’événement.

Les dirigeants du bastion démocrate de Milwaukee se sont associés à des courtiers républicains, dont l’ancien président du RNC, Reince Priebus, pour plaider en faveur de l’organisation de la convention de 2024. Priebus, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche sous l’ancien président Donald Trump et président du GOP de l’État du Wisconsin, dirige le comité local de la convention.

Trump a remporté de justesse le Wisconsin en 2016, mais a perdu contre Biden avec une marge presque identique en 2020.

Le Wisconsin pourrait déterminer qui gagnera en 2024, tandis que le Tennessee n’a pas soutenu de démocrate à la présidence depuis 1996. Dans le concours de la convention, l’histoire semblerait favoriser Milwaukee. Pendant deux décennies, les républicains ont placé leur convention de nomination dans des États swing – Caroline du Nord, Ohio et Floride.

Scott Bauer, l’Associated Press