Milwaukee Bucks vs Boston Celtics: Trois gros points de discussion avant l’action du jour de Noël | Nouvelles de la NBA

Nous avons donc passé en revue les trois principaux points de discussion, détaillant les batailles individuelles, approfondissant le formulaire et toutes les statistiques pertinentes à portée de main. Plongez dans ce qui suit…

L’éclat de Boston

Si la meilleure équipe de la ligue doit battre ses plus proches prétendants dans la Conférence Est, ce sera avec Jayson Tatum et Jaylen Brown qui orchestreront l’attaque.

Jayson Tatum joue contre le Magic d'Orlando.





Jusqu’à présent, la paire a été transcendante, de leur maniement du ballon aux mouvements de transition. Alors que Tatum atteint en moyenne des sommets en carrière dans les principales catégories – 30,5 ppg, 8,2 rpg et 4,1 apg – Brown a plus que fait sa part en tant que partenaire idéal dans le crime.

Les deux semblent déterminés à venger la défaite des Celtics lors de la finale de la NBA la saison dernière, et les prédictions et les choix du MVP 2022/23 reflètent certainement cela.

Dans un sondage réalisé par ESPN, Tatum a ouvert la voie avec 759 points au total, suivi de près par – devinez qui ? – adversaire de ce Noël : Giannis Antetokounmpo (687 points).

L’écart de 82 points entre Tatum et Antetokounmpo est le deuxième plus proche entre la première et la deuxième place sur les 11 sondages de paille qui ont été menés depuis la saison 2016-17.

Si les Celtics veulent maintenir leur emprise sur la ligue, les deux devront être au maximum de leur efficacité. Nos projections voient Tatum devancer l’action à la fois en points et en performances, les Bucks étant incapables de leur refuser l’accès à l’intérieur de la peinture.

Le monstre grec

Les garçons de Boston sont peut-être en train de déchirer ce côté-ci de la ligue, mais ils ne sont pas les seuls à le faire. Entrée côté jardin : Giannis Antetokounmpo.

Voici un homme qui a joué sans son attaquant défensif vedette Khris Middleton, devant parfois lui-même regarder depuis les lignes de côté et pourtant, son équipe a le deuxième meilleur record.

MarJon Beauchamp réagit après avoir fait un trois points lors de la seconde moitié du match contre les Utah Jazz.





Giannis connaît en effet l’une de ses meilleures saisons à ce jour, des deux côtés du terrain. Actuellement avec une moyenne de 31,8 points et 11,2 passes décisives par match, il a également passé les deux dernières semaines à tirer 79,4% à l’intérieur des lignes pointillées, 35,0% sur trois et 71,7% sur 10 tentatives de lancers francs par match.

C’est un ensemble monstrueux de statistiques à conserver, et pourtant, il semble y avoir plus dans son jeu que nous avons vu autrement obscurci par les fautes et les éjections.

Il va sans dire que s’il est proche du genre de forme dans lequel il a été récemment, alors les Celtics sont en difficulté. Il y a très peu d’hommes qui peuvent nier un homme du physique de Giannis autour de la jante, faisant des rebonds et des contre-attaques son point fort, et la méthode exacte pour éliminer les adversaires.

Un défaut dans l’armure ?

Il y a eu une récente crise de trois matchs, puis une défaite contre le Magic d’Orlando. Preuve, que même la meilleure équipe de la ligue bégaie.

Peut-être que l’absence de Tatum, qui fêtait l’anniversaire de son fils, aurait peut-être facilité la tâche de Paulo Banchero et co pour démanteler la défense de Boston.

Le résultat était de 25 points pour Moritz Wagner, 20 pour Banchero, et quatre autres joueurs qui se sont retrouvés à deux chiffres.

Il semble que lorsque les Celtics n’ont pas toutes leurs figurines alignées, ils ont du mal à empêcher les équipes de contrer, en utilisant la largeur et les canaux intérieurs pour configurer les écrans, et généralement suivre les joueurs, comme Banchero, avec des mains rapides.

En fin de compte, Orlando a remporté la victoire malgré un tir à seulement 42%. D’autre part, la victoire la plus récente des Bucks a prouvé qu’ils peuvent remporter la victoire, même lorsque certains de leurs meilleurs joueurs sont sur la touche.

En effet, lors d’une victoire 123-97 contre les Utah Jazz samedi soir, ils ont joué sans Middleton, ainsi qu’Antetokounmpo, absent à cause d’une douleur au genou gauche, le cinquième match qu’il a raté cette saison.

Faits saillants des Utah Jazz contre les Milwaukee Bucks lors de la semaine 9 de la NBA.



En leur absence, c’est Bobby Portis qui a marqué 22 points et capté 14 rebonds, terminant avec son 17e double-double de la saison.

Jrue Holiday a ajouté 21 points et huit passes décisives et le centre Brook Lopez a récolté 18 points et huit rebonds pour aider les Bucks à rebondir après une défaite de 41 points à Memphis jeudi soir.

Il semble que les Bucks aient eu une meilleure pratique pour gagner même lorsque les choses ne vont pas tout à fait dans leur sens, avec des formations de départ en rotation, ou même lorsque des blessures gâchent leurs meilleures intentions.

Tout changement pour Boston, et ils pourraient simplement puiser dans cet instinct primitif, avec Giannis, le Greek Freak, en tête.

Nos dernières pensées? Un match serré, mais que Boston devrait légèrement devancer.