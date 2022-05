Milwaukee Bucks et Boston Celtics montrent comment jouer physiquement sans “casser le code” | Nouvelles de la NBA

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la série entre les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks pourrait devenir chippy et des personnages qui aiment s’impliquer dans le mélodrame de tout cela.

Jusqu’à présent cependant, cette série de la Conférence de l’Est a continué à être jouée dans un esprit de compétition et avec la férocité, le courage et l’imprévisibilité des éléments clés de chacun des jeux.

Prenez la fin folle du match 3 comme exemple où les Boston Celtics pensaient que Marcus Smart avait été victime d’une faute en tirant un 3 points avec son équipe à trois points de retard et à seulement 4,6 secondes de la fin.

Au lieu de cela, les arbitres ont appelé une faute commune, ce qui signifie que Smart devait marquer une fois depuis la ligne de faute, puis délibérément rater dans l’espoir que lui ou l’un de ses coéquipiers puisse y basculer. le match est passé par le panier, mais il est venu après le buzzer final, permettant aux Bucks de s’échapper et de prendre une avance de 2-1 dans la série.

Le MVP en titre de la finale, Giannis Antetokounmpo, s’est fourni une passe décisive avant de lancer un dunk emphatique alors que Milwaukee dominait contre les Celtics dans le premier match !



La NBA a maintenu après le rapport final de deux minutes que l’appel pour la faute commise sur Smart était correct, bien que les Celtics continuent de le soutenir.

Ce sont toutes des raisons d’être frustrés à l’approche du match 4, le prochain devant avoir lieu dans la nuit de ce soir en direct sur Sky Sports à partir de 00h30 en direct sur Sky Sports Arena & Main Event mais attendez-vous à ce qu’il soit joué avec le même esprit de compétitivité que les trois autres, moins les épines qui ont enveloppé la série Warriors-Grizzlies.

Entre Memphis et Golden State, les boeufs se développent après la faute dure de Dillon Brooks qui a cassé le bras de Gary Payton II, lui valant une suspension d’un match et faisant dire à l’entraîneur des Warriors Steve Kerr que c’était un jeu “sale” et qu’il ” cassé le code”.

Le gardien vedette des Grizzlies, Ja Morant, s’est ensuite blessé lors du match 3 après avoir disputé une balle perdue avec Jordan Poole et il y a un sentiment croissant d’animosité entre les deux équipes de la Conférence Ouest.

La star de Memphis Grizzlies, Ja Morant, s’est blessée lors du match 3 contre les Golden State Warriors, après avoir poursuivi une balle perdue avec Jordan Poole



Comparez cela avec la série entre les Celtics et les Bucks. Il y a également eu plusieurs jeux physiques notables dans la série des demi-finales de la Conférence de l’Est, comme le coup de coude de Robert Williams de Boston au visage de Bobby Portis alors qu’ils se sont tous deux emmêlés sous le panier tout en poursuivant le ballon. Williams est allé au vestiaire mais est revenu au match.

Marcus Smart a également raté le match 2 après s’être blessé lors du match 1, mais le sentiment est différent lorsque les équipes se battent et jouent physiquement.

L’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, a été interrogé sur un “code” avant l’affrontement de lundi soir et il a reconnu qu’il ne savait pas ce que cela signifiait tout en demandant plus d’informations – avant d’être informé de la blessure de Morant.

“Il y a une compétitivité et un physique qui sont respectés, c’est attendu, et puis si ça franchit la ligne, je pense qu’une partie du langage utilisé par la ligue est bonne”, a déclaré Budenholzer. “Si c’est excessif, si c’est dangereux, c’est le genre de choses qui enfreignent le code.

“Les joueurs, ces gars qu’ils essaient de gagner. C’est compétitif, le sang bouillonne, mais ces gars savent tous que c’est un métier, c’est ce qu’ils font dans la vie. Personne ne veut être à l’autre bout de quelque chose qui est excessif et dangereux ou franchir le code ou déchiffrer le code ou quoi que ce soit.”

La force de la défense jouée est également révélatrice de l’esprit de compétition évident dans cette série.

Alors que Smart est récemment couronné joueur défensif Kia de l’année par la NBA, son homologue de Milwaukee, Jrue Holiday, a continué de l’égaler arrêt pour arrêt. Selon StatMuseHoliday a verrouillé les buteurs les plus puissants de ses ennemis des séries éliminatoires à travers huit matchs contre les Bulls et les Celtics.

Leurs pourcentages de buts sur le terrain lorsqu’ils sont gardés par Holiday: Zach LaVine (28,6%), Jayson Tatum (30%), DeMar DeRozan (38,1%) et Brown (38,5%). Dans l’ensemble, les joueurs que Holiday a gardés ont tiré 30,6%.

Cela compense ses propres 37,1% de tirs. Le solide meneur de jeu a été le deuxième meilleur buteur de Milwaukee, remplissant le rôle de Khris Middleton, blessé, avec une moyenne de 23 points sur 23,3 tentatives de placement.

Image:

Giannis Antetokounmpo est défendu par l’attaquant des Boston Celtics Al Horford





Les Celtics ont fait fonctionner Holiday aux deux extrémités, et ce rapport tirs/points leur convient. Mais c’est un rappel qu’il s’agit des séries éliminatoires, où l’efficacité prend le pas sur le physique.

“C’est un garde physique qui aime le contact”, a déclaré Udoka. “Donc, les gars plus petits ont du mal avec lui. Il ne fait pas la différence entre les grandes ailes et les grands hommes et essaie d’attaquer tout le monde de la même manière. C’est son jeu. Il veut sentir votre corps. Genre de frappeurs. Il a été ça toute sa carrière . Nous devons être prêts à accepter cela.”

Quant à leur propre attaque, il n’y avait rien de mal dans le match 3 avec Jaylen Brown marquant 27 points, Al Horford en inscrivant 22 (quatre à 3 points) et Derrick White en ajoutant 14 sur le banc. Le buteur principal des Celtics, Jayson Tatum, a cependant réussi un glacial 4 sur 19, marquant seulement 10 points tout en ratant les six de ses 3 points et n’obtenant que trois lancers francs.

Le dégingandé de 24 ans a déclaré qu’il “réfléchissait trop” dans le match 3, mais pour entendre Udoka en parler, Tatum dribblait trop profondément dans la défense des Bucks et, surtout tard, laissait passer des tirs qu’il prendrait normalement.

Un jeu de rebond est plus probable qu’improbable. Tatum affichait une moyenne de 28,0 points lors de ses six premiers matchs éliminatoires cette année, après 30,6 points par match et 25,7 points par match lors des deux séries éliminatoires précédentes.

“Nous comprenons comment il est gardé par certains membres de leur équipe”, a déclaré Udoka. “Ils sont extrêmement physiques sur le périmètre avec lui.

“C’est un travail d’équipe. Nous n’avons pas bien réglé les écrans pour lui le match 3 par opposition au match 2. Le match 1 n’était pas génial non plus. … Mais il doit aussi être patient pour installer son homme et utiliser l’écran. C’est un truc d’équipe complet.”

Boston Celtics @ Milwaukee Bucks – Game 4 (en direct sur Sky Sports Arena & Main Event à partir de 00h30)

Notes clés : Les deux équipes ont alterné les victoires jusqu’à présent, avec le triomphe des Celtics 109-86 dans le match 2 pris en sandwich entre deux victoires des Bucks. Milwaukee a gaspillé une avance de 14 points samedi mais s’est ressaisi dans la dernière minute pour gagner 103-101. Giannis Antetokounmpo a marqué 42 points et a fait le panier de départ avec 44,3 secondes à jouer. Al Horford de Boston a eu un pourboire potentiel juste après le buzzer final.

Garder un œil sur: Opportunités de lancers francs. Les Celtics ont réussi 34 tentatives de lancers francs et les Bucks seulement 17 dans le match 3. Boston s’est ressaisi en se dirigeant vers le panier et en faisant des fautes. Au quatrième quart, les Celtics étaient à 8 sur 11 de la ligne tandis que les Bucks n’ont pas tenté un seul lancer franc. “Nous devons faire un meilleur travail pour les garder hors de la ligne des lancers francs”, a déclaré Budenholzer par la suite. “Giannis doit continuer à être en mode attaque. Notre équipe doit être en mode attaque. Nous devons renverser le jeu des lancers francs. Vous avez de la chance de gagner un match quand une équipe tire deux fois plus de lancers francs. comme tu fais.”

Surveillance des blessures : L’attaquant des Bucks Khris Middleton demeure indisponible et ratera un septième match consécutif en séries éliminatoires en raison d’une entorse au ligament collatéral médial au genou gauche. Budenholzer n’a pas exclu la possibilité que Middleton revienne plus tard dans cette série.

La pression est là : L’attaquant des Celtics Jayson Tatum. Le triple All-Star a tiré 4 sur 19 au total, a raté ses six tentatives à 3 points et n’a marqué que 10 points dans le match tout en étant principalement gardé par Wesley Matthews et Jrue Holiday. Tatum a déclaré qu’il souffrait d’un problème de poignet depuis deux mois, mais a ajouté que cela n’affectait pas son jeu. Il tenait son poignet gauche après avoir été victime d’une faute d’Antetokounmpo sur un dunk qui a abouti à un jeu à trois points.

