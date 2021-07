Milwaukee Bucks et Atlanta Hawks s’affrontent sans que leurs étoiles soient alignées

La finale de la Conférence Est est équilibrée alors que les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks sont à égalité 2-2 avant le match de vendredi au Fiserv Forum de Milwaukee. Cependant, les deux équipes risquent de manquer leurs plus grosses armes. Trae Young, le meilleur marqueur des Atlanta Hawks, s’est blessé au pied lors du troisième match et n’a plus joué depuis. Son statut pour le match 5 n’est toujours pas clair, mais les Hawks ont montré qu’ils peuvent gagner sans qu’il ne remporte le match 4 par 112-88.

L’entraîneur Nate McMillan a fait des débuts impressionnants avec les Hawks et a reconnu que ce cinquième match à Milwaukee ne sera pas facile. « Nous savons que ce sera difficile d’aller à Milwaukee et d’y gagner, mais nous l’avons fait. Nous sommes capables de le faire », a déclaré McMillan. « Nous allons devoir jeter à nouveau tout ce que nous avons sur cet étage demain.

Les Bucks ont vu leur joueur vedette Giannis Antetokounmpo quitter le terrain au troisième quart avec une blessure au genou lors du match 4. Il a été répertorié comme douteux pour le match 5 à domicile.

L’entraîneur Mike Budenholzer a déclaré qu’ils accordaient la priorité à sa santé et à sa sécurité et qu’ils prenaient ensemble de bonnes décisions. « J’espère qu’il y a un moyen de jouer à la fois avec Giannis et sans Giannis », a déclaré Budenholzer. « Nous avons joué à des jeux sans Giannis, sans Khris, sans Jrue, sans qui que ce soit, et j’espère que vous avez une structure et un système où vous pouvez fonctionner à un niveau élevé des deux côtés du terrain, peu importe qui joue. »

Hawks a remporté le match d’ouverture de la série à Milwaukee, alors ils savent ce qu’il faut. Une victoire dans le cinquième match les rapprocherait un peu plus de la finale de la NBA avec le sixième match à domicile. Les dollars n’y lisent peut-être pas trop, mais ils ont sûrement une tâche à accomplir, heureusement dans le confort de leur maison.

Le match sera diffusé en direct sur Star Sports Select et le NBA League Pass à 6h00.

