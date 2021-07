Milwaukee Bucks Edge Phoenix Suns remportera une victoire timide du titre NBA

Dans ce qui était encore un autre match approprié pour une série de finales, les stars de Milwaukee Bucks et des Phoenix Suns sont descendues sur le sol à Phoenix pour le cinquième match samedi soir. Mais le match de 40 points de Devin Booker n’était pas suffisant car les Suns ont subi une défaite de 123-119 par Bucks, et la série a basculé en faveur des Bucks 3-2.

Dans ce qui était un match en montagnes russes, les Suns ont pris une avance de 16 points au premier quart pour finalement voir les Bucks effacer cela et prendre les devants avant la mi-temps. Les Bucks ont dominé les Suns au milieu des deux quarts 79-53, offrant ainsi un coussin de 10 points aux visiteurs avant le dernier.

La tête d’affiche du match n’est cependant arrivée qu’à 17 secondes de la fin. Les soleils étaient baissés d’un point avec le match en ligne. Jrue Holiday a dépouillé le Booker en forme pour lancer la balle à Giannis Antetokounmpo pour terminer une ruelle digne des meilleurs moments.

C’était la première fois en séries éliminatoires que les Suns ne gagnaient pas après avoir mené à deux chiffres. Ils étaient 13-0 avant le match 5. Booker a également obtenu son nom contre une statistique difficile à vivre; devenant le premier joueur de l’histoire de la finale à perdre des matchs consécutifs malgré avoir marqué plus de 40 points dans les deux matchs. Chris Paul (21 pts) et Deandre Ayton (20 pts) combinés n’ont pas pu aider les Suns à franchir la ligne.

Les Big 3 des Bucks se sont réunis quand cela comptait le plus. Giannis Antetokounmpo (32 pts), Khris Middleton (29 pts) et Jrue Holiday (27 pts) se sont combinés pour 88 points, devenant ainsi le cinquième trio de l’histoire des finales NBA à marquer chacun 25 points sur 50% de tirs.

Antetokounmpo était satisfait de l’effort d’équipe qui leur a donné l’avantage crucial sur le terrain avant le match 6. « Nous avons gardé notre sang-froid 16 et nous avons continué à nous battre », a déclaré Antetokounmpo. « C’est la finale de la NBA, donc tu dois donner tout ce que tu as et c’est ce que l’équipe a fait ce soir. »

Booker était stoïque en parlant de l’avance de 16 points que les Suns ont donnée. « Nous sommes sortis et avons fait ce que nous avions l’intention de faire, nous avons pris un bon départ et nous l’avons laissé tomber », a déclaré Booker. «Ils sont restés résistants et ils ont continué à jouer. Une perte difficile pour nous.

La série revient au Forum Fiserv à Milwaukee pour le match 6. Mais en se basant sur les deux derniers matchs qui ont été décidés par six points ou moins, il serait intéressant de voir comment les Suns réagissent à la pression de devoir gagner les matchs restants pour gagner. le championnat. Les Bucks chercheraient la fin pour remporter leur premier titre en 50 ans mercredi.

