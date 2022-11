Milwaukee Bucks Down Detroit Pistons dans Thriller; Les Brooklyn Nets s’améliorent face aux Indiana Pacers

Jrue Holiday a réussi un bris d’égalité à 3 points avec 45,3 secondes à jouer et a terminé avec 25 points, 10 passes décisives et sept rebonds alors que les Milwaukee Bucks ont battu les Pistons de Detroit 110-108 lundi soir pour prolonger leur séquence de victoires d’ouverture de la saison à six matchs.

Giannis Antetokounmpo a marqué 31 points et Brook Lopez en a eu 24 pour aider les Bucks à rester la seule équipe invaincue de la NBA. Bobby Portis a ajouté 15 points et 12 rebonds.

Cade Cunningham a marqué 27 points et Bojan Bogdanovic en a ajouté 23 pour les Pistons. Jaden Ivey a marqué 19, Hamidou Diallo 13, Isaiah Stewart 11 et Saddiq Bey 10 pour Detroit.

Une nuit après avoir battu le champion en titre des Golden State Warriors pour casser un dérapage de cinq matchs, les jeunes Pistons ont failli vaincre un autre poids lourd de la NBA.

Bien qu’ils n’aient jamais mené, les Pistons ont rattrapé un déficit de 16 points pour égaliser le score à 105 partout lorsque Cunningham a trouvé Isaiah Stewart sous le panier avec 57,6 secondes à jouer. Holiday a répondu en coulant un pas en arrière de 26 pieds sur la prochaine possession de Milwaukee.

Les Brooklyn Nets battent les Indiana Pacers

Kevin Durant a marqué 36 points pour amener Brooklyn à une victoire bien méritée contre l’Indiana.

Durant est l’auteur d’une histoire personnelle et de franchise lors de la deuxième victoire de Brooklyn de la saison (2-5). Avec deux lancers francs au premier quart, Durant a dépassé Vince Carter pour la 19e place sur la liste des buteurs en carrière de la NBA. Il en a maintenant 25 754. points. Et, il a marqué au moins 25 points dans chacun des sept premiers matchs de la saison, le plus de l’histoire de la franchise.

Kyrie Irving a ajouté 28 points et Nic Claxton a récolté 19 points et neuf rebonds.

Malgré une performance de 30 points de Chris Duarte, Indiana est tombé à 3-5. Buddy Hield a contribué avec 22. Bennedict Mathurin a contribué 16 et Tyrese Haliburton en a eu 11.

Les 76ers de Philadelphie battent les Wizards de Washington

James Harden a marqué 23 points et obtenu 17 passes décisives alors que Philadelphie est revenue à 0,500 avec une victoire sur Washington malgré l’absence de Joel Embiid.

Tyrese Maxey a ajouté 28 points pour Philadelphie. Georges Niang a coulé ses quatre points à 3 points en seconde période – dont trois au quatrième quart – et a terminé avec 12 points alors que les 76ers ont remporté leur troisième ligne droite pour passer à 4-4.

Embiid, le finaliste consécutif du MVP de la NBA, a été absent en raison d’une maladie non liée au COVID-19.

Kristaps Porzingis a marqué 32 points et Bradley Beal en a ajouté 19 pour Washington, qui a perdu son troisième d’affilée et son deuxième à domicile.

Les Sacramento Kings battent les Charlotte Hornets

Kevin Huerter a marqué 26 points, Davion Mitchell a ajouté 23 points, dont deux sauteurs d’embrayage en fin de match, et Sacramento s’est ressaisi d’un déficit de 15 points à la mi-temps pour battre Charlotte pour sa deuxième victoire consécutive.

Huerter et Mitchell ont combiné pour aller 10 sur 16 à 3 points et Harrison Barnes a ajouté 14 points alors que les Kings ont battu Charlotte à 37-18 au troisième quart.

PJ Washington a mené les Hornets avec 28 points. Kelly Oubre Jr. en a ajouté 16 pour Charlotte.

Les Raptors de Toronto coulent les Hawks de l’Atalanta

Pascal Siakam a récolté 31 points et 12 rebonds et Scottie Barnes a marqué 21 points, un sommet de la saison, alors que Toronto a battu Atlanta.

Gary Trent Jr. a marqué 21 points et OG Anunoby en a eu 14 alors que les Raptors ont établi un sommet de la saison en points et se sont améliorés à 3-1 à domicile.

Siakam a récolté six passes décisives, son meilleur 30e match dans la franchise avec 20 points ou plus, 10 rebonds ou plus et cinq passes décisives ou plus.

Trae Young a récolté 14 points et 10 passes décisives, et John Collins a récolté 12 points et 12 rebonds avant de commettre une faute alors que les Hawks ont perdu leur deuxième ligne droite. Dejounte Murray a marqué 20 points pour les Hawks, Clint Capela en a eu 13 et De’Andre Hunter 11.

Utah Jazz bat Memphis Grizzlies< /h4>

Lauri Markkanen a récolté 31 points et 10 rebonds pour mener l’Utah sur Memphis.

Malik Beasley a marqué un sommet de la saison à 18 points sur le banc pour le Jazz. Mike Conley et Collin Sexton en ont ajouté 15 chacun. Utah a marqué 19 points à 3 points pour remporter sa deuxième victoire contre Memphis en trois jours.

Ja Morant avait 37 points pour battre les Grizzlies. Dillon Brooks a ajouté 19 points et Tyus Jones en a ajouté 12. Memphis a tiré 6 sur 26 à 3 points.

Les choses se sont déroulées pour les Grizzlies en deuxième période au milieu d’une rafale de revirements et d’une longue sécheresse de tir. Utah a tenu Memphis à un seul panier en 6 minutes et demie. Le Jazz a également forcé huit revirements au cours du quart et a marqué 10 points sur ces plats à emporter.

Cela a ouvert la porte à l’Utah pour prendre le contrôle avant la mi-temps. Le Jazz a arraché une série de 24-5, ponctuée par le jeu à quatre points de Jordan Clarkson, pour prendre une avance de 54-38.

