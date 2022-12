Milton Viorst, journaliste qui a couvert et critiqué le Moyen-Orient, décède à 92 ans

Milton Viorst, journaliste et auteur qui a mélangé reportage traditionnel et analyse historique pour explorer des sujets allant des luttes pour les droits des années 1960 aux conflits au Moyen-Orient, y compris des affirmations selon lesquelles l’aide militaire américaine massive à Israël a nui aux chances de paix, est décédé le 9 décembre dans un hôpital de Washington. Il avait 92 ans. Son fils Alexander Viorst a confirmé le décès mais n’a pas fourni de cause.

Au cours d’une carrière s’étendant sur sept décennies et plus de 10 livres, M. Viorst a basculé entre les mondes des reportages sur place pour le New Yorker et d’autres publications grand public, et la recherche universitaire et l’expertise politique sur les affaires américaines et le Moyen-Orient.

Ses multiples styles ont élargi son influence et son public, mais pourraient également brouiller les perceptions quant à savoir si M. Viorst était principalement un défenseur, un analyste ou un observateur. Il ne voyait aucune contradiction à être parfois tout à la fois. M. Viorst a décrit son livre de 1987 sur le passé et l’avenir d’Israël, “Sands of Sorrow” comme “en partie journalisme, en partie commentaire historique et politique, en partie odyssée personnelle” en tant que Juif américain.

Les rôles croisés de M. Viorst en tant que journaliste et analyste politique ont été plus clairement exposés en Irak, qu’il a couvert en tant que rédacteur pour le New Yorker de 1988 à 1993. Il a relaté la guerre menée par les États-Unis en 1991 pour chasser les forces irakiennes du Koweït et de Saddam. Les attaques meurtrières de Hussein pour réprimer les soulèvements internes des chiites et des Kurdes défiant son régime dirigé par les musulmans sunnites à Bagdad.

« Des obus de mitrailleuses de cinquante millimètres jonchaient le sol. … Le mur entourant le sanctuaire de Hussein avait l’air d’avoir été frappé par un tremblement de terre », a-t-il écrit dans un article de 1991 pour le New Yorker de Karbala, en Irak, après que les forces gouvernementales aient écrasé les manifestations chiites. “Les carreaux de mosaïque colorés, le revêtement en granit et les grilles en céramique qui recouvraient les fenêtres étaient éparpillés sur tout le trottoir.”

Il a publiquement soutenu que les administrations américaines auraient dû rechercher le dialogue avec Bagdad plutôt que l’isolement. Il a appelé les États-Unis à garder des canaux ouverts avec Hussein, qui était un allié américain pendant une grande partie des années 1980 alors que l’Irak était en guerre avec l’Iran.

Il a également averti avec prévoyance des risques d’une nouvelle action militaire américaine en Irak. L’invasion menée par les États-Unis en 2003 a ouvert des années de guerre civile et d’effusion de sang qui ont coûté la vie à environ 4 500 militaires américains et à plus de 100 000 insurgés et civils irakiens, selon des groupes de surveillance. Et comme M. Viorst et d’autres l’avaient prédit, la chute de Hussein du pouvoir en 2003 a permis à l’Iran d’exercer une énorme influence en Irak par le biais de factions politiques et de milices chiites.

Les livres de M. Viorst sur le monde arabe – et la région musulmane au sens large, y compris l’Iran et la Turquie – ont intégré un contexte historique, tel que la chute de l’Empire ottoman et le colonialisme occidental, dans ses propres reportages. Les récits cherchaient à expliquer les tensions et les malentendus persistants entre l’Islam et l’Occident – “une lutte de 1 400 ans entre le monde arabe et l’Occident chrétien”, a-t-il dit un jour.

Une critique dans Foreign Policy de “In the Shadow of the Prophet” (1998) de M. Viorst l’a qualifié de “maître enquêteur” qui “a fait le travail de traquer les personnalités représentatives de tous les côtés”.

“Nous, les Américains, nous considérons comme si nobles en leur apportant la démocratie”, a-t-il déclaré au Carnegie Council dans une interview en 2006. « Ce qu’ils voient, c’est le même vieil impérialisme occidental qui revient, avec un drapeau américain plutôt qu’un drapeau britannique ou français, et la démocratie n’est qu’un leurre. Ils ont eu beaucoup d’années malheureuses avec la démocratie, et je ne suis pas sûr qu’ils la voient comme la vague de l’avenir.

Milton Viorst est né le 18 février 1930 à Paterson, NJ, où son père était vendeur de chaussures et sa mère était femme au foyer. Il est diplômé en 1951 de l’Université Rutgers et a fait des études de troisième cycle à l’Université de Lyon en France en tant que boursier Fulbright.

Il a servi deux ans dans les unités de renseignement de l’Air Force, puis a obtenu une maîtrise en histoire de l’Université de Harvard en 1955 et en journalisme de l’Université de Columbia en 1956.

Il a travaillé au Washington Post de 1957 à 1961, puis a rejoint le New York Post en tant que correspondant à Washington et au Washington Star en tant qu’écrivain et chroniqueur politique. Il a fait la chronique de sujets historiques tels que l’assassinat du président John F. Kennedy en 1963, le mouvement des droits civiques et le scandale du Watergate.

M. Viorst a signé une « promesse de protestation contre les impôts de guerre » en 1968 avec d’autres journalistes et rédacteurs en chef, s’engageant à retenir les paiements d’impôts pour protester contre la guerre du Vietnam. Il a déclaré que sa position l’avait fait figurer sur la liste des opposants politiques du président Richard M. Nixon. En 1980, il revient sur une nation en pleine mutation avec son livre “Fire in the Streets: America in the 1960s”.

“Ce que les années soixante ont montré, c’est que le dynamisme était si grand [that] ce système politique n’a pas été en mesure de s’y adapter », a-t-il déclaré après la sortie du livre. “C’est pourquoi les gens ont dû sortir du système pour le forcer à agir.”

Au cours de voyages de reportage en Israël et dans les territoires palestiniens au début des années 1970, M. Viorst a rédigé des articles pour des médias tels que le Los Angeles Times et Atlantic. Il a développé une thèse primordiale : l’énorme pipeline militaire américain vers Israël a changé le caractère et les priorités du pays, y compris l’expansion des colonies de Cisjordanie, pour bloquer toute concession significative aux Palestiniens pour la paix.

Parmi les Israéliens, cela a fait de M. Viorst soit un brave diseur de vérité, soit un apologiste naïf. Le magazine juif conservateur Commentary a rejeté son livre “Sands of Sorrow” comme un “conte de fées déguisé en histoire”.

« Nous ne demandons certainement pas aux Israéliens de faire des sacrifices existentiels, nous leur demandons de faire des changements politiques », a déclaré M. Viorst à l’émission PBS « The Open Mind » en 2006.

En 1960, il épouse Judith Stahl, poétesse et auteure de littérature jeunesse dont le best-seller “Alexandre et le Terrible, Horrible, Pas Bon, Très Mauvais Jour” (publié en 1972 sous son nom d’épouse). En 1970, ils ont collaboré à “The Washington, DC Underground Gourmet”.

En plus de sa femme, de Washington, les survivants comprennent trois fils, Anthony Viorst de Denver, Nicholas Viorst de Queens et Alexander Viorst de Washington ; et sept petits-enfants.

Jusqu’à ses 70 ans, M. Viorst a maintenu un rythme prolifique d’articles et de commentaires pour les Affaires étrangères, le New York Times, Esquire et d’autres publications.

À certains moments, M. Viorst a fait face à d’autres critiques de la part d’érudits et d’écrivains musulmans qui considéraient son travail comme trop dépendant des valeurs et des perceptions occidentales. En 1999, il s’est engagé dans un match d’épargne littéraire avec l’écrivain et historien palestinien américain Edward Said.

Écrivant dans The Nation, Said a qualifié l’analyse plutôt favorable de M. Viorst sur l’héritage du défunt roi Hussein de Jordanie de “profonde ignorance orientaliste” et “d’autoritarisme raciste de la part d’un journaliste dont les références pour porter de tels jugements sur les Arabes ne sont pas immédiatement apparentes ou disponibles. .”