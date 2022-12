Milton Viorst, écrivain qui a fait la chronique du Moyen-Orient, décède à 92 ans

Pendant sept décennies, dans 10 livres, des chroniques régulières pour The New Yorker et de nombreux essais, critiques de livres et autres articles pour The Washington Post, The Wall Street Journal, The New York Times, Harper’s Magazine et Foreign Affairs, il a synthétisé le reportage sur le cuir des chaussures. avec un aperçu scientifique des racines du nationalisme arabe et des conflits au Moyen-Orient datant du VIIe siècle.

Juif américain et démocrate libéral autoproclamé, M. Viorst (prononcé VEE-orst) a averti que l’invasion américaine de l’Irak et le renversement de Saddam Hussein renforceraient les militants iraniens dans la région. Il a également soutenu qu’en accordant presque toutes les demandes d’armement avancé, l’Amérique tuait Israël avec gentillesse en renversant ses objectifs sionistes d’origine et en le transformant en une superpuissance régionale.

Milton Viorst, qui a fusionné journalisme et histoire pour présager les conséquences chaotiques d’une invasion américaine de l’Irak en 2003 et l’improbabilité d’une paix au Moyen-Orient à moins qu’Israël n’accepte un État palestinien séparé, est décédé le 9 décembre à Washington. Il avait 92 ans.

« Quelle que soit l’inadéquation militaire, l’Occident n’a pas eu de mal à maîtriser les Arabes », a écrit M. Viorst dans « Storm From the East : The Struggle Between the Arab World and the Christian West » (2006).

« La guerre de l’Amérique en Irak, déclenchant une explosion du nationalisme arabe, est la dernière manche de ce long combat », a-t-il conclu. “Le voir autrement, c’est nier l’évidence de l’histoire.”

Il a un jour décrit son livre “Sands of Sorrow: Israel’s Journey From Independence” (1987) comme “en partie journalisme, en partie commentaire historique et politique, en partie odyssée personnelle” du point de vue d’un juif américain.