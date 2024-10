Milton se dirige vers la Floride déjà battue en tant qu’ouragan de catégorie 5

Milton s’est rapidement renforcé dans le golfe du Mexique lundi et devait devenir une tempête de catégorie 5 sur sa route vers la Floride, menaçant une dangereuse onde de tempête dans la baie de Tampa et ouvrant la voie à d’éventuelles évacuations massives moins de deux semaines après un ouragan catastrophique. inondé le littoral.

Un avertissement d’ouragan a été émis pour certaines parties de l’État du Yucatan au Mexique, et une grande partie de la côte ouest de la Floride était sous surveillance d’ouragans et d’ondes de tempête. Le lac Okeechobee en Floride, qui est souvent inondé lors de tempêtes intenses, était également sous surveillance d’ouragan.

« C’est la vraie affaire ici avec Milton », a déclaré la maire de Tampa, Jane Castor, lors d’une conférence de presse. « Si vous voulez affronter Dame Nature, elle gagne à 100 pour cent du temps. »

Milton était une tempête de catégorie 4 avec des vents maximums soutenus de 250 km/h lundi matin sur le sud du golfe du Mexique, a indiqué le National Hurricane Center. Il était prévu qu’elle deviendrait une tempête de catégorie 5 plus tard lundi avec des vents supérieurs à 250 km/h et qu’elle se transformerait en un ouragan majeur sur l’est du golfe.

Son centre pourrait toucher terre mercredi dans la région de Tampa Bay, et il pourrait rester un ouragan alors qu’il se déplace à travers le centre de la Floride en direction de l’océan Atlantique. Cela épargnerait largement les autres États ravagés par Hélène, qui a tué au moins 230 personnes sur son trajet de la Floride aux Appalaches.

Les prévisionnistes ont mis en garde contre une possible onde de tempête de 2,4 à 3,6 mètres à Tampa Bay et ont déclaré que des crues soudaines et des rivières pourraient résulter de 13 à 25 centimètres de pluie sur le continent de la Floride et dans les Keys, avec jusqu’à 38 centimètres par endroits.

La région de Tampa Bay est toujours en train de nettoyer les dégâts importants causés par Hélène et sa puissante poussée. Douze personnes ont péri, les dégâts les plus graves ayant eu lieu le long d’un chapelet d’îles-barrières de 32 kilomètres allant de Saint-Pétersbourg à Clearwater.

REGARDER | Milton se dirige vers la Floride : L’ouragan Milton passe à la catégorie 4 alors qu’il se rapproche de la côte ouest de la Floride. Les Floridiens sur le chemin de l’ouragan Milton ont un nouvel avertissement : accroupissez-vous ou sortez. La tempête est désormais une dangereuse catégorie 4 alors qu’elle rugit vers la côte ouest de la Floride. Marianne Dimain de CBC en a encore plus.

Pas le temps pour les formalités administratives : DeSantis

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré lundi qu’il était impératif que les dégâts causés par Hélène soient nettoyés avant l’arrivée de Milton afin qu’ils ne deviennent pas de dangereux projectiles volants. Plus de 300 véhicules ont ramassé des débris dimanche, mais se sont heurtés à une porte verrouillée de la décharge lorsqu’ils ont tenté de les déposer. Les policiers de l’État ont utilisé une corde attachée à une camionnette et l’ont ouverte, a déclaré DeSantis.

« Nous n’avons pas le temps pour la bureaucratie et les formalités administratives », a déclaré DeSantis. « Nous devons faire le travail. »

Environ sept millions de personnes ont été invitées à évacuer la Floride en 2017 alors que l’ouragan Irma s’abattait. L’exode a bloqué les autoroutes, entraîné de longues files d’attente devant les stations-service et amené les évacués à jurer dans certains cas de ne plus jamais évacuer.

S’appuyant sur les leçons apprises lors d’Irma et d’autres tempêtes précédentes, la Floride met en place du carburant d’urgence pour les véhicules à essence et des stations de recharge pour les véhicules électriques le long des routes d’évacuation, a déclaré dimanche Kevin Guthrie, directeur exécutif de la Division de gestion des urgences de Floride.

« Nous nous préparons (…) à la plus grande évacuation que nous ayons connue, très probablement depuis 2017, l’ouragan Irma », a déclaré Guthrie.

Le centre de Milton se trouvait lundi matin à environ 240 kilomètres à l’ouest de Progreso, au Mexique, et à environ 1 185 kilomètres au sud-ouest de Tampa, se déplaçant d’est en sud-est à 13 km/h, selon le centre des ouragans.

DeSantis a étendu dimanche sa déclaration d’état d’urgence à 51 comtés et a déclaré que les Floridiens devraient se préparer à davantage de pannes de courant et de perturbations, en s’assurant qu’ils disposent d’une semaine de nourriture et d’eau et qu’ils sont prêts à prendre la route.

Évacuations, fermetures, annulations

Sur les plages de la région de St. Pete Beach, où l’onde de tempête d’Helene a inondé des maisons et des entreprises, les sauveteurs ont retiré lundi les chaises de plage et autres objets qui pourraient devenir des projectiles en cas de vent d’ouragan. Des écoles, dont l’Université de Floride centrale à Orlando, ont annoncé qu’elles fermeraient leurs portes en milieu de semaine, et Walt Disney World a déclaré qu’il surveillait l’ouragan mais fonctionnait normalement pour le moment.

Tous les péages routiers ont été suspendus dans le centre-ouest de la Floride. L’aéroport international de St. Pete-Clearwater a annoncé qu’il fermerait après le dernier vol mardi. Le comté de Hillsborough, où se trouve Tampa, a ordonné l’évacuation de toutes les maisons mobiles et préfabriquées d’ici mardi soir.

Toutes les classes et activités scolaires du comté de Pinellas, où se trouve Saint-Pétersbourg, ont été fermées préventivement du lundi au mercredi. Les autorités de Tampa ont libéré tous les garages de la ville aux résidents dans l’espoir de protéger leurs voitures des inondations, y compris les véhicules électriques. Les véhicules doivent être laissés au troisième étage ou plus dans chaque garage.

L’État côtier mexicain du Yucatan a annoncé qu’il annulait les cours dans la plupart des villes le long de la côte, après que les prévisionnistes ont prédit que Milton effleurerait la partie nord de l’État. Les annulations concernaient les villes les plus peuplées de la côte du Golfe, comme Progreso ; la capitale, Mérida ; et la zone naturelle protégée de Celestun, connue pour ses flamants roses.

Les résidents locaux remplissent des sacs de sable alors que la pluie commence à tomber dimanche à Kissimmee, en Floride. (Gregg Newton/AFP/Getty Images)

Cela fait deux décennies que tant de tempêtes ont sillonné la Floride en si peu de temps. En 2004, cinq tempêtes sans précédent ont frappé la Floride en six semaines, dont trois ouragans qui ont frappé le centre de la Floride.

Bien que Tampa n’ait pas été directement touchée par un ouragan depuis plus d’un siècle, d’autres régions de la côte du golfe de Floride se remettent de telles tempêtes au cours des deux dernières années. La région de Fort Myers, dans le sud-ouest de la Floride, est toujours en train de se reconstruire après l’ouragan Ian, qui a causé 112 milliards de dollars de dégâts en 2022. Trois ouragans ont ravagé la région de Big Bend en Floride en seulement 13 mois, dont Helene.

REGARDER | Le nettoyage d’Hélène continue : La Floride se prépare à une autre tempête alors qu’elle se nettoie de l’ouragan Helene Alors que le nettoyage se poursuit après l’ouragan Helene, la Floride se prépare à une autre tempête qui devrait toucher terre plus tard cette semaine.

Milton est un peu atypique puisqu’il s’est formé si loin à l’ouest et devrait traverser tout le sud du Golfe, selon Daniel Brown, spécialiste des ouragans au centre.

« Il n’est pas rare d’avoir une menace d’ouragan en octobre le long de la côte ouest de la Floride, mais se former jusqu’au sud-ouest du golfe et frapper ensuite la Floride est un peu plus inhabituel », a déclaré Brown. La plupart des tempêtes qui se forment en octobre et frappent la Floride proviennent des Caraïbes et non du sud-ouest du Golfe, a-t-il déclaré.