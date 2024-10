Milton reste un ouragan de catégorie 5, l’atterrissage est attendu tard mercredi ou tôt jeudi sur la côte ouest de la Floride.

L’ouragan Milton était un ouragan de catégorie 5 rare et puissant mercredi matin, se dirigeant rapidement vers la côte ouest de la Floride, où il devrait toucher terre mercredi soir ou tôt jeudi entre Port Charlotte et Tarpon Springs.

Milton devrait rester un ouragan majeur jusqu’à son arrivée à terre et pousse une onde de tempête incessante jusqu’à 15 pieds vers les zones vulnérables de Tampa Bay et de Sarasota. Des quantités allant jusqu’à 12 pieds à Fort Myers Beach, au sud, sont possibles et il existe un potentiel allant jusqu’à 13 pieds près de la rivière Anclote de Big Bend, où l’ouragan Helene de catégorie 4 a touché terre il y a moins de deux semaines.

Le comté de Palm Beach reste soumis à un avertissement de tempête tropicale, avec des vents dévastateurs de plus de 39 mph qui devraient commencer dès mercredi après-midi, mais très probablement après le coucher du soleil. Ils pourraient durer jusqu’à jeudi. Une surveillance des inondations a été annulée pour le comté de Palm Beach, mais est restée en vigueur pour les comtés de Hendry, Glades et Collier.

Les zones situées le long de la côte sud-ouest de la Floride commenceront à voir les conditions se détériorer tout au long de mercredi.

À 5 heures du matin, Milton avait subi des vents de 160 mph et se déplaçait vers le nord-est à 14 mph. C’était à environ 300 milles au sud-ouest de Tampa, au-dessus d’une eau incroyablement chaude. Le cisaillement du vent atténuant la tempête devrait augmenter mercredi, ce qui pourrait affaiblir légèrement la vitesse du vent à Milton, mais il devrait s’agir d’une tempête de catégorie 4 avec des vents de 130 mph à l’atterrissage.

Milton est dirigé par un creux creusant dans le golfe du Mexique et une zone de haute pression dans l’océan Atlantique et devrait rester sur une trajectoire nord-est jusqu’à ce qu’il atteigne la côte où il traversera ensuite la Floride en maintenant la force d’un ouragan.

Les vents de force ouragan de Milton s’étendent sur 30 milles de son centre avec des vents de force tempête tropicale atteignant jusqu’à 125 milles. Mais ces distances devraient augmenter, donnant à Milton une plus grande portée à travers la péninsule.

« Milton a le potentiel d’être l’un des ouragans les plus destructeurs jamais enregistrés dans le centre-ouest de la Floride », ont écrit les météorologues du National Hurricane Center lors d’une discussion mercredi matin. « Il s’agit d’une situation très grave et les résidents de Floride devraient suivre attentivement les ordres des responsables locaux de la gestion des urgences.

L’ouragan Helene devrait toucher terre tard mercredi ou tôt jeudi et constituer un ouragan majeur le long de la côte du golfe de Floride.

On estime que 25 comtés ont émis des ordres d’évacuation, y compris le comté de Palm Beach qui a demandé aux résidents de la zone A – maisons mobiles et zones sujettes aux inondations – de partir mardi. Le comté ouvre cinq refuges pour la population générale, un refuge pour besoins spéciaux et un refuge pour animaux de compagnie.

Pour plus d’informations sur les refuges du comté de Palm Beach, rendez-vous sur https://discover.pbc.gov/publicsafety/dem/Pages/default.aspx.

West Palm Beach a 65 % de chances de ressentir des vents soutenus de force tempête tropicale en provenance de Milton. Fort Lauderdale a 46 % de chances et Miami-Dade a 10 à 20 % de chances, selon le National Weather Service de Miami.

Les chances de vents de force ouragan à West Palm Beach sont de 4 %. Ils sont de 1 % à Fort Lauderdale et Miami n’a pratiquement aucune chance de connaître des vents d’ouragan.

Les quantités de pluie ont été réduites par le bureau du NWS à Miami pour le sud-est de la Floride, avec seulement 1 à 3 pouces de pluie attendus jusqu’à jeudi matin.

La majeure partie du comté de Palm Beach peut s’attendre à des vents de force tempête tropicale qui peuvent endommager les maisons mobiles, le mobilier d’extérieur et les arbres.

Les responsables de l’État et les météorologues ont été extrêmement préoccupés par la façon dont Tampa résisterait à la tempête si elle arrivait sous un angle qui pousserait la quantité maximale d’eau salée dans la baie.

Le co-fondateur de Weather Underground, Jeff Masters, qui écrit une chronique pour Yale Climate Connections, a déclaré qu’une petite oscillation vers le sud pourrait faire une énorme différence dans la réduction de la quantité d’onde de tempête qui inonde Tampa Bay.

Selon une prévision du NHC mercredi matin, Milton toucherait terre entre Bradenton et Sarasota. Cela pourrait signifier que Tampa Bay subirait des vents de force ouragan soufflant au large, envoyant de l’eau hors de la baie avec une vague moindre de 3 à 6 pieds à l’arrière de la tempête.

« Nous ne saurons probablement pas avant six heures ou moins avant l’arrivée à terre si Tampa Bay connaîtra ou non une onde de tempête désastreuse », a déclaré Masters. « Une oscillation de seulement 15 milles de la trajectoire ferait toute la différence, avec des dizaines de milliards de dégâts causés par les ondes de tempête avec une trajectoire plus au nord, mais seulement quelques milliards avec une trajectoire plus au sud. »

Mais la tempête devrait prendre de l’ampleur et Masters note que certaines des tempêtes les plus destructrices de l’histoire ont culminé à la catégorie 4 ou 5, mais ont touché terre en tant qu’ouragans de moindre catégorie 3. Il s’agit notamment des ouragans Katrina et Rita en 2005 et de l’ouragan Opal en 1995.

Certaines personnes évacuées ont signalé des embouteillages et des difficultés à trouver de l’essence mardi.

Les résidents de Tampa, Kristin Ruyle et Dan Belcher, qui ont évacué tôt mardi avec leurs chiens Fritz et Berlin, ont déclaré qu’ils avaient emprunté autant que possible les routes secondaires, mais ont tout de même déclaré que leur trajet prévu de 6 heures jusqu’en Caroline du Sud était estimé à 10 heures.

Milton est le premier ouragan pour lequel le couple a été évacué au cours des 25 années de vie à Tampa. Le centre du cône de prévision passant au-dessus de leur maison et les appels inquiets d’amis et de parents les ont convaincus qu’ils devaient y aller.

Un autre facteur de motivation ; La maire de Tampa, Jane Castor, a déclaré à CNN que si les habitants des zones d’évacuation choisissent de rester, ils « vont mourir ».

« Mon téléphone est devenu fou, des gens nous appelaient en panique », a déclaré Belcher après la comparution sur CNN. « Nous avions des amis de tout le pays qui nous disaient : ‘Vous devriez partir, vous êtes sur le point de mourir.' »

Kimberly Miller est journaliste pour le Palm Beach Post, qui fait partie du réseau USA Today de Floride. Elle couvre l’immobilier, la météo et l’environnement. Abonnez-vous à La saleté pour un tour d’horizon hebdomadaire de l’immobilier. Si vous avez des conseils sur l’actualité, veuillez les envoyer à [email protected]. Aidez à soutenir notre journalisme local, abonnez-vous aujourd’hui.

Cet article a été initialement publié sur le Palm Beach Post : L’ouragan Milton reste un ouragan majeur et touchera terre mercredi soir, début jeudi.