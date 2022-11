Milton Pope, un élève de huitième année, coule un buzzer à couper le souffle sur tout le terrain – Shaw Local

C’était le coup d’une vie, et le basketteur de huitième année de Milton Pope, Cooper Thorson, n’arrive toujours pas à croire qu’il soit entré.

“La meilleure soirée de ma vie”, a-t-il déclaré mercredi à l’heure du déjeuner, moins de 20 heures après que son panier gagnant sur tout le terrain ait remporté la victoire des Pilots et soit devenu un compte-gouttes national.

Après un retour spectaculaire d’un déficit à deux chiffres les a amenés à portée de frappe, Thorson et ses coéquipiers de Milton Pope se sont retrouvés à un point – 32-31 avec 3,1 secondes à jouer – mardi soir contre Marseille dans la salle de sport confortable de Milton Pope située à une poignée de miles au nord des villes voisines de Marseille et Seneca, juste au nord de l’Interstate 80.

Marseille a raté un lancer franc. Thorson a boxé son homologue marseillais et a avancé dans la voie, sautant et apportant le rebond. Le gaucher a fait un dribble rapide à sa gauche et un grand pas alors qu’il s’est retrouvé pour un coup de scoop de la main gauche sur toute la longueur du terrain.

De la ligne de fond de volley-ball à environ 75 pieds du panier, le tir désespéré de Thorson n’a trouvé que du filet.

La foule – et Thorson – s’est naturellement déchaînée.

“Je ne m’y attendais pas vraiment, ça [rebound] vient de tomber sur moi », a déclaré Thorson. “Je me suis senti béni, ça m’est venu droit. Et quand j’ai tourné ça… je ne pensais pas que j’allais y arriver, et c’est juste entré, et je suis tombé par terre d’excitation.

“Avant de tourner, je me disais ‘Oui, Marseille a gagné. C’est un jeu. Mais ensuite, c’est entré et tout le monde est devenu fou.

Thorson a déclaré qu’il pratiquait de temps en temps des tirs à grande distance, mais rien de tel que le vainqueur du match viral de mardi soir.

“Pas si loin”, a-t-il dit. «Depuis un demi-terrain, mais rien d’aussi loin, surtout dans ce type de jeu. Non, je n’ai jamais rien fait de tel.”

Mercredi midi, la vidéo de 30 secondes sur YouTube avait reçu près de 5 000 vues. L’un de ces points de vue, en fait, était qu’un enseignant de Milton Pope le décomposait avec Thorson et le reste de la classe.

Il a également pris la première place du SportsCenter Top Ten d’ESPN.

“Mon père l’a fait savoir à tout le monde, et mon téléphone vient d’exploser”, a déclaré Thorson. “Je suis juste très excité d’avoir de grands réseaux d’information [interested]. Je suis sur ESPN. C’est juste quelque chose de vraiment cool. Je n’ai jamais rêvé que cela se produise.

“Je me suis réveillé et je me suis dit : ‘Je viens vraiment de faire ça.’

“C’était incroyable.”