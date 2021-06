Milton Moses Ginsberg, cinéaste non conventionnel, décède à 85 ans

Milton Moses Ginsberg, qui a réalisé deux films ambitieux mais excentriques avant de sombrer dans l’oubli, l’un sur l’effondrement d’un psychiatre et l’autre sur un attaché de presse d’une administration à la Nixon qui devient un loup-garou meurtrier, est décédé le 23 mai dans son appartement de Manhattan. Il avait 85 ans. La cause était le cancer, a déclaré sa femme, Nina Ginsberg. M. Ginsberg, un monteur déterminé à faire ses propres films, a écrit et réalisé « Coming Apart » (1969), un film brut en noir et blanc qui utilisait une seule caméra presque entièrement statique pour documenter les rendez-vous sans amour et la désintégration psychologique. d’un psychiatre, joué par Rip Torn, qui enregistre subrepticement ses rencontres avec une caméra à l’intérieur d’une boîte en miroir. « Coming Apart » a reçu des critiques mitigées, au mieux. Mais celui qui a dévasté M. Ginsberg était celui d’Andrew Sarris de The Village Voice, qui a écrit que « si tout le monde dans le casting avait refusé de se déshabiller pour l’action ou l’inaction, ‘Coming Apart’ se serait effondré commercialement en un film amateur à moitié cuit incapable de vendre suffisamment de billets pour remplir une cabine téléphonique.

M. Ginsberg a blâmé cette critique pour l’échec au box-office du film. « C’était tout », a-t-il déclaré au New York Times en 1998, ajoutant : « J’avais fait tout ce que je voulais faire. Et rien ne s’est passé.

Il a suivi « Coming Apart » en 1973 avec un autre film à petit budget : « Le loup-garou de Washington », une parodie politique campy inspirée du film d’horreur classique « The Wolf Man » (1941), qui terrifiait M. Ginsberg en tant que garçon, et du président Richard M. Nixon, qui le terrifiait en tant qu’homme. Dans le film de M. Ginsberg, sorti plus d’un an après le scandale du Watergate, Dean Stockwell incarne un attaché de presse adjoint qui se transforme en loup-garou à des moments inopportuns, comme lorsqu’il joue au bowling avec le président, et assassine des personnages basés sur Katharine Graham, l’éditeur du Washington Post, et Martha Mitchell, l’épouse franche du procureur général John N. Mitchell. « Le film n’est pas présenté comme un documentaire », a écrit le chroniqueur syndiqué Nicholas von Hoffman, « mais quand vous pensez à ce qui se passe dans cette ville, vous ne pouvez pas le distinguer de l’intrigue. » En 1975, après que M. Ginsberg a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien, il est tombé dans une dépression qui n’a disparu qu’après sa rencontre et son mariage. Nina Posnanski, peintre, en 1983. Elle et son frère Arthur lui survivent.

Après l’échec commercial de ses longs métrages, M. Ginsberg revient au montage. Il a travaillé sur divers projets, dont les documentaires oscarisés « Down and Out in America » ​​(1986), sur les chômeurs et les sans-abri laissés pour compte dans l’économie, qui a été réalisé par l’actrice Lee Grant, et « Les Rencontres » (1998), à propos d’un groupe de personnes âgées dans une troupe de théâtre. Il était dans les limbes, il écrit dans Commentaire de film en 1999, pour avoir fait « Coming Apart », qu’il a ironiquement appelé « meurtre sur un public ». « Donc, si l’oubli est ce dont vous rêvez, à la fois pour vous et pour votre film, suivez-moi ! » il ajouta. M. Ginsberg n’a jamais réalisé d’autre long métrage, mais ces dernières années, il a terminé plusieurs courts essais vidéo, parmi lesquels « Kron : le long de l’avenue du temps » (2011), une exploration fantasmagorique de sa vie à travers un voyage microscopique dans des mouvements de montres complexes.