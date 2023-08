Milos Raonic et la volonté de se battre à l’ombre de l’ère des «Big Three»

TORONTO — Milos Raonic a décoché un as hors champ.

Frances Tiafoe a regardé le ballon passer.

Raonic a battu Tiafoe, le 10e joueur au classement mondial, en trois sets 6-7 (12), 7-6 (4), 6-3 lors de la première ronde de l’Omnium Banque Nationale à Toronto, lundi. Après deux heures et 44 minutes, le Canadien avait remporté son premier match depuis son retour sur le circuit ATP après une interruption de deux ans du tennis en raison de blessures.

La foule a embrassé Raonic à son retour. Les partisans ont agité des drapeaux canadiens. Chapeaux rouges et blancs éparpillés dans le stade Sobeys. « Allons-y Milo ! » des chants ont imprégné le stade à des moments critiques.

Plusieurs moments contre Tiafoe ont testé Raonic. Dans un bris d’égalité qui ressemblait à un combat de poids lourds – avec les deux joueurs délivrant des services écrasants, économisant des points de consigne – le point de consigne décisif de Tiafoe à 13-12 a suscité la controverse. L’arbitre, Fergus Murphy, a d’abord déclaré que Tiafoe avait touché le filet avant de changer l’appel en faveur de l’Américain.

LE DRAME!!! 😱 Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça?#NBO23 pic.twitter.com/dQhM1VXqJS – Télévision de tennis (@TennisTV) 8 août 2023

Le livre de règles de l’ATP Tour cite que la zone entre le bâton de simple et le poteau du filet « est considérée comme un élément permanent et ne fait pas partie du filet ». Raonic a brisé sa raquette après avoir perdu le set. Mais il n’a jamais perdu la foi.

Raonic s’est rallié et après la victoire, il a plaisanté en disant qu’il voulait consulter le règlement. Une humble déviation pour l’accomplissement monumental : remporter un match de l’ATP Tour pour la première fois depuis le 29 mars 2021.

Raonic a également remporté son prochain match, avant que la magie ne s’épuise en huitièmes de finale contre l’Américain Mackenzie McDonald. La brève course de Raonic à l’Omnium Banque Nationale est très éloignée de la pause qu’il a interrompue. Pendant 14 mois, alors que Raonic souffrait de blessures au tendon d’Achille et aux orteils, il n’a pas ramassé une raquette. Il est resté à l’écart des projecteurs. Son rétablissement s’est déroulé dans l’intimité. Il y a eu des moments où Raonic s’est demandé s’il pouvait revenir et s’il le voulait.

Mais Raonic adore la compétition. Il aime la préparation et le défi de disséquer les adversaires. Même à 32 ans, Raonic croit qu’il peut produire un tennis de haut niveau.

Son histoire est familière dans le tennis masculin, car plusieurs générations de joueurs ont lutté pour remporter les plus gros prix à l’ère des « Big Three » de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Dans les 80 événements du Grand Chelem depuis que Federer a remporté son premier titre majeur, à Wimbledon en 2003, un total de 30 hommes différents ont atteint une finale. Seuls 12 ont effectivement hissé un trophée de championnat. Dans les 80 Grands Chelems précédents, il y avait 28 champions différents.

C’est une journée trouble et Raonic s’entraîne avec Jannik Sinner, huitième au classement, cinq jours avant le match de Raonic contre Tiafoe. Le stade est vide, à l’exception des joueurs et des entraîneurs sur le terrain.

Raonic décoche un service fulgurant. Sinner se précipite pour le retourner avec son revers. Raonic écrase un coup droit, dictant le point. Après que Sinner ait répondu avec un revers, Raonic se connecte lui-même sur un revers croisé. Le pécheur ne peut pas le riposter.

« Je suis heureux d’avoir eu la chance de m’entraîner avec lui alors qu’il se sent bien sur le court », a déclaré Sinner. L’athlétisme. « C’est l’un des meilleurs services en tournée. J’ai l’impression que dans le match, il sert mieux.

S’entraîner avec Sinner et le champion de l’US Open 2021 Daniil Medvedev avant l’Omnium Banque Nationale a prouvé à Raonic qu’il peut toujours jouer son style de jeu.

« Je n’ai pas l’impression d’être si loin d’avoir joué au tennis comme il y a deux ou trois ans », a déclaré Raonic.

Il y a trois ans, Raonic était encore présent dans les tournois majeurs. Il a fait les quarts de finale de l’Open d’Australie en 2020 et la finale du Masters de Cincinnati, s’inclinant face à Djokovic en finale après avoir remporté le premier set. Dans les tournois majeurs, il a été quart de finaliste ou mieux 10 fois, culminant avec une apparition en finale de Wimbledon en 2016, où il a perdu contre Andy Murray en deux sets. Raonic avait 25 ans et faisait partie de la dernière génération de jeunes joueurs censés percer et remporter un Grand Chelem. Quelques mois plus tard, il atteindrait son sommet en carrière de n ° 3 mondial.

« Il était le grand gars qui pouvait troubler les Big Four », a déclaré Medvedev, ajoutant Murray dans le groupe surnommé au sommet du tennis masculin. « C’était toujours intéressant quand quelqu’un pouvait le faire. »

Lorsqu’il est sain, le jeu de Raonic pourrait dominer ses adversaires. Cependant, des blessures ont miné sa carrière. Des douleurs aux pieds, aux ischio-jambiers et aux genoux ont forcé Raonic à manquer du temps sur la tournée. La dernière fois que Raonic a disputé les quatre Grands Chelems la même année, c’était en 2016. Il pense qu’une chute à Wimbledon en 2011, qui l’a forcé à subir une opération à la hanche droite, est la cause de bon nombre de ses maux au fil des ans.

« Je me souviens d’avoir été à Brisbane une année (2016) et il a battu Federer en finale », a déclaré l’ancien joueur canadien de double Daniel Nestor. « J’étais comme, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne commence à gagner des Chelems. Malheureusement, son corps n’a pas tenu le coup.



« Je n’ai pas l’impression d’être si loin de jouer au tennis qui me rappelait il y a deux ou trois ans », a déclaré Raonic, qui a fait la finale de Cincinnati en 2020. (Vaughn Ridley / Getty Images)

Il y a aussi la réalité de l’époque à laquelle Raonic a joué. Depuis que Raonic est devenu professionnel en 2008, Federer, Nadal et Djokovic ont combiné pour remporter 238 titres, dont 65 Grands Chelems. La seule victoire de Raonic contre un membre des « Big Three » lors d’un Chelem a été contre Federer en demi-finale de Wimbledon en 2016. Chaque fois que Raonic a perdu contre un membre des «Big Three» lors d’un Chelem, l’un d’eux a remporté le titre.

«Ce n’était pas de chance parce que c’était le Big Three», a déclaré Riccardo Piatti, qui a entraîné Raonic de 2013 à 2017. «L’année où il (Raonic) a bien joué (2016), Murray était n ° 1. Il a tout fait. En y repensant, vous devez apprécier ce qu’il a fait. Parce que nous avons essayé.

Raonic n’est que l’un des nombreux joueurs – avec Jo-Wilfried Tsonga, Tomáš Berdych, Grigor Dimitrov, Kevin Anderson et d’autres – qui ont frappé à la porte mais n’ont jamais pu échapper à la réalité de l’époque. Tous ces joueurs ont atteint le top 5 à un moment donné. Tous ont fait plusieurs courses profondes en Chelem. Tous ont été contrecarrés dans bon nombre de leurs plus grands moments par les Trois Grands.

« Trois gars ont gâché le recalibrage de tout le monde de ce qui est normal », a déclaré Raonic, citant l’accent mis sur les Grands Chelems en raison de la domination des Trois Grands.

Et puis il y a Raonic, enregistrant sa première victoire contre un joueur du top 10 depuis 2020. Bien que Raonic ait un mauvais bilan contre les Big Three, il leur a fait gagner leurs victoires. Lors de l’Open de France 2014, Djokovic a déclaré que lorsque Raonic « servait bien, il n’y avait pas grand-chose à faire ». Nadal a déclaré qu’il devait appliquer une pression constante chaque fois qu’il affrontait Raonic.

« Si je ne joue pas de manière agressive, alors je suis mort », a déclaré Nadal à l’Open d’Australie 2017 à propos du jeu contre Raonic, qui avait perdu contre le Canadien à Brisbane cette année-là.

Il y a un tissu conjonctif entre les joueurs à cette époque. Ils embrassent la longévité. Ils ont faim de succès.

« Je pense que le cœur de tout cela est l’amour du tennis », a déclaré Andy Murray, qui a atteint les huitièmes de finale au Canada à 36 ans. L’athlétisme. « J’adore le jeu. Je veux voir jusqu’où je peux pousser pour voir à quel point je peux me rapprocher du top 10, du top 20 mondial.

« De la nutrition, la façon dont vous vous entraînez, le temps que vous passez sur le terrain par rapport au temps que vous passez dans le gymnase, tout est devenu une science », a déclaré Raonic. « C’est pourquoi vous voyez les joueurs tirer le meilleur parti d’eux-mêmes. »

Raonic savait à quel point il était important de revenir à Toronto. Il a eu un impact sans bornes sur le tennis canadien. Félix Auger-Aliassime, natif de Montréal, qui s’est hissé au 6e rang mondial, l’a qualifié de « grande inspiration pour moi et pour beaucoup d’autres ». Le stade Sobeys est à 10 minutes de l’endroit où Raonic a grandi. Famille et amis pouvaient assister à ses matchs. Avant son match de deuxième ronde contre Taro Daniel, Raonic s’est rendu chez ses parents après l’entraînement et a joué avec ses deux mini golden retrievers.

Selon Casey Curtis – le premier entraîneur de Raonic – Raonic est revenu parce qu’il savait que son jeu pouvait rivaliser avec les meilleurs joueurs.

« S’il ne pense pas qu’il peut concourir, il ne le fera pas », a déclaré Curtis. L’athlétisme. «Le travail est si difficile d’atteindre ce niveau où vous pouvez réellement vous battre avec ces gars-là. Il peut encore concourir à ce niveau.

Depuis le début de cette année, Raonic a perdu 40 livres. La plupart de ses blessures étant au bas du corps, Raonic voulait soulager la pression sur les articulations. Ensuite, Raonic a passé des heures à s’entraîner, avec très peu de gens qui regardaient. Il l’a appelé « tennis tranquille ». À l’entraînement, Raonic aime le silence, alors il peut se concentrer sur un objectif pendant l’entraînement. Mais étant absent des matchs depuis si longtemps, Raonic a raté les ambiances électriques. C’est pourquoi il savourait l’énergie de la foule canadienne.

« Vous essayez toujours de trouver des réponses, des solutions aux problèmes qui surviennent sur le terrain et vous essayez de trouver un moyen de gagner », a déclaré Raonic. « Obtenir ce genre d’énergie, ce genre de réponse, ça fait une différence. »

Alors que Raonic quittait le terrain après sa défaite face à McDonald, la foule lui a fait une sérénade avec des acclamations bruyantes. Il a salué les fans, dont beaucoup étaient debout. Il a lancé une serviette à un jeune fan près de la sortie du stade.

Dans une carrière remplie de blessures, où « trois gars ont gâché les attentes de tout le monde pendant longtemps », Raonic est toujours une icône au Canada.

Et il témoigne toujours de l’esprit qui incite les joueurs à revenir à la poursuite de ce Chelem insaisissable.

ALLER PLUS LOIN Carlos Alcaraz est le rival incontournable dont Novak Djokovic et le tennis masculin ont besoin

(Photo du haut : Julian Avram / Icon Sportswire via Getty Images)