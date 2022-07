Milo Manheim et Meg Donnelly de Zombies 3 sur un quatrième film et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Paige Kindlick

Zombies 3 est enfin sorti dans le monde, pour le plus grand plaisir des fans du monde entier. Milo Manheim et Meg Donnelly sont de retour en tant que couple “it” de Seabrook, Zed et Addison, alors qu’ils entreprennent leur dernière année au lycée. Les extraterrestres arrivent bientôt à Seabrook et ils prennent tout le monde par surprise. Cependant, Des morts-vivants a toujours été une question d’acceptation et de progrès, alors Seabrook accueille finalement les extraterrestres à bras ouverts.

Suite Au cinéma

Quand le premier Des morts-vivants film a été créé en 2018, ni Milo ni Meg ne savaient l’impact massif que le film aurait sur la jeune génération et sur leur propre vie. Les deux jeunes acteurs sont devenus des modèles pour leurs fans.

« C’était vraiment surréaliste. Je ne sais pas, c’est difficile d’y penser parce que c’est tellement époustouflant », a déclaré Meg HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Mais je pense que la franchise parle tellement d’elle-même avec les messages incroyables qui s’y trouvent. Toute façon dont nous pouvons aider à mettre en œuvre cela avec les enfants est si importante, surtout après avoir vu l’impact que cela a sur les plus jeunes. Je pense que c’est tellement cool de faire partie d’un projet où il y a certainement quelque chose – ce n’est pas de la pression – mais cela vient certainement avec une responsabilité parce que vous voulez vous assurer que vous vous voyez dans ces jeunes enfants.

‘Zombies 2’: Photos de Milo Manheim, Meg Donnelly et plus

Milo a ajouté: “Je suis assez jeune pour me souvenir de ce que c’était que de rencontrer Zac Efron et Selena Gomez. Cela ne veut pas dire que nous sommes à leur niveau, mais je sais que si quelqu’un se sent comme ça, c’est ma responsabilité d’être à la hauteur de ce battage médiatique. Mais aussi le film fait un travail incroyable avec l’écriture de transmettre déjà ce message super positif. Je suis juste heureux que nous soyons en mesure de diffuser cela à tous les enfants.

Les 3 bandes sonores sont remplies de jams, mais l’hymne du Des morts-vivants films est sans aucun doute “Someday”. La version originale de la chanson, parfaitement interprétée par Milo et Meg, compte plus de 169 millions de vues et plus. Dans Zombies 3“Someday” est interprété par l’ensemble du casting.

Lien connexe Lié: Cosmo Jarvis : 5 choses à propos de la co-vedette fringante de Dakota Johnson dans “Persuasion”

“Eh bien, j’espérais vraiment que nous aurions une sorte d’interprétation de” Someday “car c’est une chanson tellement emblématique de la franchise et de moi. Cela a changé ma vie », a admis Milo. «Mais je pense que ce qui est si spécial dans cette interprétation, c’est que tout le monde la chante ensemble. Il a une signification pour chaque personne le matin. Nous nous retrouvons tous au même endroit. »

Meg a souligné que Zombies 3 est un « film très animé par les ensembles ». C’est tout d’entre nous, et nous avons tous un rôle si important. “Someday” est en quelque sorte la chanson thème de la franchise, donc je pense que le fait que nous puissions tous la chanter ensemble est vraiment sympa.

Si vous jetez un coup d’œil à l’un des Des morts-vivants les médias sociaux du casting, il est clair que tout le monde est proche. Milo a révélé que le tournage pendant la pandémie ne faisait que les rapprocher. “Nous ne pouvions faire que des choses ensemble, et nous ne pouvions pas vraiment partir”, a déclaré Milo. «Nous étions donc dans cette bulle. Lorsque vous faites un film comme celui-ci, bien sûr, vous passez toutes vos journées ensemble et vous vous liez de manière ridicule, mais le simple fait d’avoir cette circonstance particulière a fait en sorte que nous sommes vraiment devenus très proches.

Zombies 3 se termine avec Addison et les extraterrestres retournant à Seabrook pour l’obtention de leur diplôme. Les extraterrestres ont décidé de faire de Seabrook leur maison. La fin du film est pleine d’espoir et pourrait également conduire à une Zombies 4. Collège, quelqu’un?

“Si l’opportunité se présente et que les étoiles s’alignent, ce serait une expérience incroyable”, a déclaré Milo. HollywoodLa Vie. “Des morts-vivants a été de loin l’expérience la plus incroyable que j’aie jamais vécue dans ma vie. Alors oui, bien sûr, en faire un quatrième serait incroyable. Mais le film se termine à un endroit où nous pouvons le laisser ou il se termine à un endroit où nous le continuons. Donc ça dépend vraiment de ce que les gens pensent Zombies 3.”

En attendant, Meg et Milo ont de nouveaux projets passionnants à venir. Meg jouera dans le prochain Surnaturel retombées Les Winchestertandis que Milo a rejoint le casting de Doogie Kamealoha, M.D. saison 2. Cependant, le couple admettra que c’est “bizarre” d’assumer différents rôles qui ne les ont pas comme co-stars.

“Je me souviens quand je commençais ce nouveau projet, j’envoyais un texto à Milo en disant:” C’est tellement bizarre. Faire un projet dans lequel Milo n’est pas est vraiment bizarre mais vraiment excitant comme un nouveau chapitre. J’emporte avec moi tout ce que j’ai appris avec Milo, mais c’est définitivement une sensation vraiment étrange », a déclaré Meg.

Milo a fait écho aux sentiments de Meg et a admis qu’il “se sent toujours mal” de travailler sur autre chose que Des morts-vivants. “Je ne jouerai jamais un personnage aussi joyeux et extraverti que Zed. Donc ça me manque juste de l’incarner. Mais c’est le nom du jeu. C’est de cela qu’il s’agit », a déclaré Milo HollywoodLife.

Cependant, ces deux-là travailleront certainement ensemble en dehors de Des morts-vivants à l’avenir. Ils ont déjà un plan. « Écoutez, c’est notre grande idée. Nous voulons être dans le Emmêlé remake live-action. Elle serait Raiponce. Je serais Flynn Rider. Nous allons essayer de faire en sorte que cela se produise », a expliqué Milo. « Elle ressemble exactement à Raiponce. Écoute, j’ai juste besoin d’un petit bouc. J’ai l’ambiance. Mais nous aimons ce film et ce serait un projet tellement incroyable. Ce serait une chose amusante à faire ensemble, mais je ferais aussi n’importe quoi avec elle. J’adorerais ça.

Quant à plus de musique ensemble? C’est à peu près une garantie. “Oh, absolument. J’adorerais faire de la musique avec Meg. J’ai tellement l’habitude de travailler avec elle. C’est tellement confortable. C’est comme personne d’autre dans le monde », a déclaré l’acteur. Zombies 3 est désormais disponible en streaming sur Disney+.