Ne vous fiez pas au fait que le succès de Millwall à persuader ses joueurs d’abandonner le genou a reçu l’approbation universelle de l’intérieur.

Ou que vous en avez entendu parler. L’équipe s’associera aux stars de QPR avant leur match de championnat ce soir. Mais certains membres de l’équipe visiteuse ont toujours l’intention de s’agenouiller – huer ou pas huer.

Certains joueurs de Millwall ont encore des réserves. Ils sont restés largement silencieux lors d’un appel vidéo pour discuter de la question qui s’est transformée en un champ de bataille d’une durée d’environ une heure et demie lundi après-midi. Mais ils se sentent toujours fortement.

Les esprits ont fait rage lors de la réunion avec des représentants de l’EFL – y compris le président Rick Parry – recevant les deux barils pour s’être cachés sur la question du genou tandis que les clubs supportent le poids des critiques.

Et pourtant, l’EFL s’éloignera légèrement de toute cette controverse en se concentrant beaucoup sur Millwall.

Certains joueurs du club, toujours mal à l’aise depuis samedi, estiment que les Lions ont cédé à la partie toxique de leur base de fans.

Les chefs de club sont passés de principes de principe vendredi – lorsqu’ils ont soutenu une déclaration d’avant-match insistant sur le fait que le genou serait pris jusqu’au nouvel an où une alternative serait trouvée – à pitoyable face à la tempête de feu depuis les scènes honteuses du fin de semaine.

D’autres joueurs craignent que le club ne se soit déformé sous la menace de plus de désordre, de titres plus négatifs et de la menace d’une perte de revenus.