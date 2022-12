Millwall écrit une lettre à l’entraîneur de Wigan, Ashvir Singh Johal, félicitant Sikh-Punjabi pour son apparition historique à The Den | Nouvelles du football

Millwall a accueilli le pionnier Ashvir Singh Johal avec une lettre félicitant l’entraîneur de la première équipe de Wigan pour son apparition historique à The Den.

Singh Johal, qui porte un couvre-chef sikh traditionnel appelé patka, est entré dans l’histoire à The Den en devenant le premier entraîneur senior sikh-punjabi à prendre la pirogue pour un match du deuxième niveau du jeu anglais moderne.

Millwall voulait jouer son rôle dans la reconnaissance et la célébration de la réussite de Singh Johal et lui a écrit une lettre sur du papier à en-tête du club, signée par le président du comité directeur pour l’égalité du club, Jason Vincent, la laissant dans le vestiaire extérieur avant l’arrivée de l’équipe de Wigan à The Tanière.

La lettre vue en exclusivité par Sky Sports News disait: “Au nom de tout le monde au Millwall Football Club, j’aimerais avoir l’opportunité de vous accueillir à The Den pour le match d’aujourd’hui.

“Je suis sûr que c’est un privilège pour vous non seulement de faire partie de l’équipe des coulisses de Kolo Touré, mais aussi de pouvoir représenter les Sud-Asiatiques dans le football à un niveau tel que The Championship.

“En tant que membre du comité EDI de Millwall, nous nous efforçons de renforcer notre engagement en faveur de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion pour tout le monde dans le jeu et votre nomination ne peut que profiter à cette philosophie.

“Je vous souhaite bonne chance pendant votre séjour à Wigan Athletic – sauf pour aujourd’hui, bien sûr ! Tout le meilleur.”

Le nouveau patron de Wigan, Touré, a dû se contenter d’un point lors de ses débuts en tant que manager alors que Wigan et Millwall ont disputé un match nul 1-1 divertissant dans le championnat Sky Bet au Den.

Will Keane a mis les Latics en tête après 33 minutes en tirant du centre de la surface dans un filet pratiquement vide, le gardien de Millwall George Long cruellement trompé par une série d’efforts déviés.

Il n’a pas fallu longtemps, cependant, pour que l’équipe locale réponde et Zian Flemming a fracassé la maison avec une volée sensationnelle après l’astucieux coffre de Tom Bradshaw.

Ce fut un après-midi frustrant pour les Lions, qui aspirent aux barrages mais qui ont été tenus par une équipe de Wigan en difficulté au pied du tableau.

Patron de Wigan Touré a rendu hommage à ses joueurs pour leur performance à The Den et s’est dit satisfait d’un point.

“C’était un bon match, nous avons joué contre une très bonne équipe, c’est toujours difficile de venir à Millwall et d’essayer de tirer quelque chose du match”, a déclaré Touré.

“Comme nous le savons, ils ont gagné la plupart de leurs matchs ici, et nous savions que ça allait être difficile, mais je suis très fier de mes joueurs, nous avons joué comme nous le voulions, nous avons créé des occasions et nous avons marqué.

“Ils sont revenus mais je pense qu’en deuxième mi-temps, nous étions encore très dangereux et nous aurions peut-être pu marquer un but gagnant, mais je pense que c’est un bon point et je suis très fier des joueurs. C’est incroyable ce qu’ils ont fait, nous avons Je n’ai travaillé que huit jours et la façon dont ils se sont comportés cet après-midi était incroyable.”