Millwall a publié un communiqué disant qu’ils étaient « consternés et attristés » après que certains fans aient hué des joueurs pour s’être emparés du genou avant la défaite 1-0 de samedi contre Derby County.

Les fans sont revenus à The Den pour la première fois en neuf mois pour le match du championnat et ont hué le geste qui soutient le mouvement Black Lives Matter.

Millwall a confirmé qu’ils rencontreraient Kick It Out – qui fait campagne pour l’égalité raciale dans le football – à la suite de l’événement.

Leur déclaration se lit comme suit: « Le Millwall Football Club a été consterné et attristé par les événements qui ont gâché le match de samedi contre Derby County à The Den.

«Le club a travaillé sans relâche ces derniers mois pour préparer le retour des supporters et ce qui aurait dû être une occasion positive et passionnante a été complètement éclipsé, à la grande déception et bouleversé de ceux qui ont contribué à ces efforts.

«L’impact de tels incidents est ressenti non seulement par les joueurs et la direction, mais aussi par ceux qui travaillent dans tout le club et dans son Academy and Community Trust, où tant d’employés et de bénévoles poursuivent leurs efforts passionnés pour améliorer la réputation de Millwall jour après jour, année après un an.

«Le club ne permettra pas que leur beau travail soit vain.

« Les joueurs continuent d’utiliser la plus grande plateforme dont ils disposent pour soutenir la volonté de changement, pas seulement dans le football mais dans la société en général.