Millwall 3 – 0 Rotherham

Le doublé de Tom Bradshaw a aidé Millwall à se hisser dans les barrages du championnat avec une confortable victoire 3-0 sur Rotherham, menacé de relégation.

L’attaquant des Lions n’a mis que quatre minutes pour amener les hôtes à un dépliant du Nouvel An avant le but contre son camp de Cameron Humphreys et la deuxième fin de Bradshaw a couronné un après-midi misérable pour les Miller.

L’équipe locale a dominé la première période après le premier but de Bradshaw, mais Rotherham aurait dû égaliser sur le coup de la mi-temps lorsque l’attaquant Conor Washington a inexplicablement tiré sur un but ouvert.

Les visiteurs en difficulté de Matt Taylor n’ont pas réussi à menacer en seconde période alors que le but contre son camp de Humphreys – créé par Bradshaw – et la fin de seconde du tueur à gages des Lions ont prolongé la difficile course des Miller à une seule victoire en 12 matches.

Le patron de Millwall, Gary Rowett, a sonné les changements du côté tenu à un match nul 0-0 par Bristol City alors que Callum Styles, George Honeyman et Bartosz Bialkowski ont tous commencé – avec le gardien de but habituel de premier choix George Long manquant pour des raisons personnelles.

Et ce bouleversement a presque permis aux hôtes de prendre un départ parfait alors que le capitaine Shaun Hutchinson s’est dirigé vers le centre de Billy Mitchell.

Millwall a pris les devants quelques instants plus tard, cependant, lorsque Bradshaw s’est hissé le plus haut dans la surface de réparation de Rotherham pour hocher la tête de manière experte sur le coup franc invitant de Styles.

L’équipe de Rowett aurait pu saisir une seconde presque immédiate quand Andreas Voglsammer n’a pas pu détourner la volée de Styles sur la cible et Zian Flemming s’est dirigé droit sur le gardien Viktor Johansson.

Et le dangereux Néerlandais a de nouveau été impliqué lorsque son premier tir depuis le bord de la surface a forcé Johansson à un autre arrêt direct.

L’équipe de Rowett était endémique et aurait dû doubler son avance lorsque Johansson a paré la puissante volée de Styles et que Bradshaw n’a pas réussi à détourner le centre de suivi du milieu de terrain de Millwall sur la cible.

Et le gardien suédois a de nouveau été appelé à l’action deux fois à la fin de la mi-temps alors qu’il a nié les efforts de Honeyman et Flemming à bout portant.

Rotherham a finalement rassemblé une certaine forme de résistance lorsque Bialkowski a repoussé la tête de Hakeem Odoffin après le centre précis de Shane Ferguson.

Et ils ont raté une chance en or de niveler à la fin de la mi-temps lorsque Washington a fouillé d’une manière ou d’une autre sur un filet vide après avoir été mis au but par Dan Barlaser et avoir contourné Bialkowski.

Millwall a lutté pour la même fluidité au début de la deuxième période, mais a failli marquer une seconde lorsque Johansson a fait une brillante réaction d’arrêt d’une autre tête de Bradshaw.

L’attaquant des Lions a hoché la tête de peu quelques instants plus tard avant de jouer un autre rôle clé dans la seconde des hôtes.

Il a contrôlé le ballon traversant de Flemming avant de tirer un tir qui a ricoché sur le malheureux défenseur Humphreys et dans le filet impuissant de Johansson.

Flemming a failli en ajouter un troisième lorsqu’il a tiré à distance avant que Bradshaw ne frappe son deuxième pour conclure les points à seulement 10 minutes de la fin.

Voglsammer a tiré un solide arrêt de Johansson mais Bradshaw était sur place pour rentrer à la maison à bout portant et renvoyer Millwall jusqu’à la quatrième place du tableau.