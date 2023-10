Lors de Paris Photo, la maison de ventes Millon et l’expert Christophe Goeury présentent trois remarquables collections de photographies.

Le puzzle de l’autoportrait : la collection de photographies de Pierre Bonhomme

10 novembre, Hôtel Drouot à 14h

Pierre Bonhomme (également connu sous le nom de Pierre Borhan), ancien directeur de la Mission du patrimoine photographique au ministère de la Culture (1988-2003), écrivain et commissaire d’exposition, a constitué une collection unique réunissant certains des noms les plus marquants de l’art moderne. et la photographie contemporaine.

La collection comprend plus de 50 photographes représentés dans 200 lots, mettant en vedette des artistes tels que Diane Arbus, Eugène Atget, John Batho, Hans Bellmer, Pierre Boucher, Marcel Bovis, Bill Brandt, Brassaï, Harry Callahan, William Carter, Gregory Colbert, Denise Colomb, Tom Drain et bien d’autres. La collection comprend également des œuvres d’artistes comme Harold Eugene Edgerton, Bernard Faucon, Charles Fréger, Claude Gassian, Mario Giacomelli, Ralph Gibson, Hervé Guibert, Philippe Halsman, Lucien Hervé, Eikō Hosoe, Dominique Issermann, René-Jacques, Michael Kenna, André Kertész, William Klein, François Kollar, Sally Mann, Richard Misrach, Daidō Moriyama, Nicholas Nixon, Roger Parry, Irving Penn, Carla van de Puttelaar, Humberto Rivas, Jan Saudek, Josef Sudek, Hiroshi Sugimoto, Keiichi Tahara, Arthur Tress, Deborah Turbeville, Edward Weston et Joel-Peter Witkin.

Félix Nadar : Des nouveautés sur le marché secondaire

14 novembre, Salons du Trocadéro à 15h

Une collection exceptionnelle de plus de 100 tirages de Félix Nadar, dont quelques œuvres inédites, provenant de la collection familiale d’Eugène Vézy, directeur de la Société Générale de Photographie Félix Tournachon, « Nadar & Cie ». Cette collection comprend :

90 tirages albuminés des catacombes et des égouts de Paris.

5 nus inédits : A noter que seuls 3 nus photographiés par Félix Nadar sont connus et documentés dans les institutions. Certains de ces nus (2) sont des variantes des estampes utilisées par JL Gérôme et réalisées par Félix Nadar.

Divers portraits, dont un portrait de maternité de 1856.

Un portrait de Félix Nadar par son frère Adrien Tournachon et d’autres, tous d’une qualité exceptionnelle.

Mon Ami Brassaï : Signé par Picasso

14 novembre, Salons du Trocadéro à 17h

Les estampes originales présentées dans cette vente « Mon ami Brassaï : signées Picasso » sont considérées comme une offre exceptionnelle pour les collectionneurs. En octobre 2006, notre maison de ventes a présenté une vente remarquable à Drouot Montaigne dans le cadre de la « Succession Brassaï », regroupant plus de 750 lots. Toutefois, cette vente du mardi 14 novembre n’a pas vocation à être une « suite » à cet événement, au-delà de son origine : la « succession Brassaï », la « succession Gilberte Brassaï ». Les héritiers de Brassaï ont choisi de proposer une sélection particulière, exclusive et arbitraire de photographies uniques. Cette sélection comprend 12 tirages, faisant écho aux dessins et autographes signés par Picasso et offerts à Brassaï tout au long de leur amitié.

Seule l’excellence des tirages sélectionnés a été prise en compte, parmi lesquels :

Un tirage « spécimen unique » – Nu n° 97, 1934 – le dernier exemple enregistré de ce tirage, quel que soit le format, ce qui en fait une « pièce unique ».

Un tirage « exposition unique » – Kazbek, dans l’atelier de Picasso, rue des Grands-Augustins, 1944.

Un tirage « format unique » – Moulage de la main de Picasso, 1943. Dernier exemplaire grand format connu.

Suite à la vente Succession François Lepage, la maison de ventes MILLON propose une semaine pleine de surprises dans le domaine de la photographie des XIXe et XXe siècles.

Enchères Mardi 14 novembre, 17h – Salons du Trocadéro

Du lundi 6 au vendredi 10 novembre 11h-18h

Lundi 13 novembre de 11h à 18h

Plus d’information

https://www.millon.com/actualites/photographie-3-ventes-dexception

Contacts

Expert : Christophe Goeury [email protected]

Chef du département : Federica Barolo [email protected]

01 87 03 04 70