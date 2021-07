Millie Turner de Manchester United reçoit des excuses d’adidas pour la gaffe du nom du défenseur | Actualités footballistiques

Adidas a présenté ses excuses à la défenseure de Manchester United Women Millie Turner après s’être trompée sur son nom lors du lancement du nouveau kit du club jeudi.

Après le lancement, Turner a posté plus tard des captures d’écran sur Twitter d’un morceau de matériel promotionnel d’adidas avec une photo d’elle portant la bande. La photo portait le nom « Amy Turner » sur le côté, et Millie Turner a déclaré dans un message accompagnant les captures d’écran : « Considérant que je suis à Manchester United depuis trois ans et un athlète adidas depuis deux… Vous aimeriez penser qu’adidas obtiendrait mon nom correctement. »

Cela a été suivi d’un emoji « main sur le visage ». La co-défenseuse de 25 ans, Amy Turner, a également joué pour United au cours des trois dernières années, avant de rejoindre Orlando Pride le mois dernier.

Millie, on a foiré et on est vidé. Vous faites partie de la famille adidas et nous voulons faire amende honorable. Offrons de nouvelles chemises à vos plus grands fans. Faites-nous savoir qui et nous vous livrerons. – adidas Royaume-Uni (@adidasUK) 15 juillet 2021

Adidas a par la suite répondu au message de Millie Turner avec un tweet disant : « Millie, nous avons foiré et nous sommes vidés.

« Vous faites partie de la famille adidas et nous voulons faire amende honorable. Offrons de nouveaux maillots à vos plus grands fans. Faites-nous savoir qui et nous vous les livrerons. »

Et un porte-parole d’adidas a déclaré: « Nous avons été informés d’une erreur dans une pièce de création adidas pour la nouvelle campagne de maillot domicile de Manchester United.

« Bien que nous ayons pu corriger très rapidement l’erreur, nous nous sommes excusés auprès de Millie et espérons que cela n’enlèvera pas l’enthousiasme des joueurs et des fans autour des nouveaux kits. »

Avant la réponse d’adidas, Amy Turner a tweeté à propos du message de Millie Turner jeudi, disant « nous devons faire mieux! », tandis que l’ancienne attaquante de United Jess Sigsworth a tweeté: « Joueur exceptionnelle, personne exceptionnelle et ils ne peuvent toujours pas obtenir son nom correctement. Cela n’arriverait qu’aux joueuses #MustDoBetter ».

Tenues de Premier League 2021/22

Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City et Manchester United ont dévoilé leurs kits pour la campagne 2021/22.

Parmi les offres figurent des bandes qui incluent un détail « à fines rayures boulonnées », un « conception abstraite et kaléidoscopique », une chemise rétro « prête pour l’avenir » et une offre rétro inspirée d’un côté qui a été surnommé « The Black Watch ».

Mais quelles chemises obtiennent votre approbation ?

















0:32



Sky Sports a annoncé un accord de trois ans avec la FA pour devenir le principal diffuseur de la Barclays Women’s Super League à partir de septembre 2021.



La WSL sera diffusée en direct sur Sky Sports à partir de 2021/22

Sports aériens a annoncé un accord de trois ans avec la FA pour devenir le principal diffuseur de la Barclays Women’s Super League à partir de septembre 2021.

En tant que l’une des ligues les plus compétitives, avec certains des noms et des équipes les plus célèbres au monde, la WSL sera l’une des Sky Sports’ offres phares.

L’accord verra Sports aériens diffuser au moins 35 matchs exclusivement en direct par saison et renforcer davantage l’engagement du diffuseur envers le sport féminin.