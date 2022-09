La clinique de maternité technologique Millie a levé 4 millions de dollars lors d’un cycle de financement de démarrage dirigé par TMV Ventures et BBG Ventures.

Parmi les autres participants au tour de financement figurent Venn Growth Partners; La capitale du miroir ; Apprendre Capital ; Fonds Hustle ; Turner Novak de Banana Capital; Michelle Kennedy de la plate-forme de médias sociaux axée sur la fertilité et la maternité Peanut ; et Tristan Walker, fondateur et PDG de Walker & Company, une marque de santé et de beauté.

CE QU’ILS FONT

La startup propose des services de soins de maternité virtuels et prévoit d’ouvrir une clinique en personne à Berkeley, en Californie, à la fin du mois.

Millie met à la disposition des patients une équipe soignante composée d’un OB-GYN, d’une sage-femme et d’une doula. Les patientes reçoivent trois visites post-partum avec un clinicien Millie, y compris le premier rendez-vous à domicile dans la semaine suivant l’accouchement.

Ils peuvent surveiller à distance les patients à l’aide d’appareils tels que des brassards de tensiomètre, et les patients peuvent accéder à des services de santé mentale, à des conseils nutritionnels et à un soutien à la lactation via l’application de Millie.

“J’avais subi une induction, plus de deux jours de travail, et une césarienne non planifiée avec une quasi-hémorragie et, alors que c’était la définition d’un accouchement à haut risque, j’ai été renvoyée à la maison avec des instructions de soins “standard” pour voir mon OB dans six semaines. Cela a entraîné un quasi-accident”, a déclaré le PDG Anu Sharma dans un communiqué. “J’ai parlé avec Talia, ma sage-femme à l’époque, et je lui ai demandé : ‘Si vous pouviez fournir des soins comme vous le savez, à quoi cela ressemblerait-il ?’ Aujourd’hui, je suis fier de dire que nous fournissons ce niveau de soins attentifs grâce à Millie.”

APERÇU DU MARCHÉ

Les patientes enceintes aux États-Unis font face pires résultats pour la santé par rapport aux autres nations riches. En 2020, le Le CDC a signalé le taux de mortalité maternelle du pays était de 23,8 décès pour 100 000 naissances vivantes, contre 20,1 en 2019. Le taux de mortalité maternelle des femmes noires a atteint 55,3 décès pour 100 000 naissances vivantes, soit près de trois fois le taux des femmes blanches non hispaniques.

Il existe un certain nombre de startups de santé numérique axées sur les soins maternels et la grossesse qui collectent actuellement des fonds. Plus tôt cette année, Cayaba Care a récolté 12 millions de dollars, tandis que Mahmee a collecté 9,2 millions de dollars. Babyscripts a annoncé avoir levé 7,5 millions de dollars supplémentaires en financement de série B en novembre, en s’appuyant sur 12 millions de dollars qu’il avait ramassés plus tôt l’automne dernier.

En avril, la société virtuelle de santé comportementale Brave Health s’est associé au Doula Network, un service qui associe les patientes enceintes de Medicaid à des doulas, pour ajouter des services de santé mentale maternelle à ses offres.