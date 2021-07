Millie fond en larmes sur Love Island après que le défensif Liam rit, hausse les épaules et minimise la trahison de Lillie

Millie de LOVE Island a pleuré ce soir après que Liam ait ri et minimisé son aventure avec Lillie à Casa Amor.

Les fans ont regardé avec horreur Lillie dévoiler sa « connexion » avec Liam quelques instants après sa réunion avec Millie.

5 Liam de Love Island a souri lorsque Lillie a révélé qu’ils s’embrassaient et partageaient un lit Crédit : ITV

5 La révélation a dévasté Millie Crédit : ITV

Alors que Millie regardait sous le choc, Lillie a déclaré à Laura Whitmore, animatrice de Love Island: « Je pense que j’avais une bonne connexion à la seconde où je suis entré là-bas et je pense que c’était très réciproque.

« Très 50/50… et je suis surpris de me tenir ici en ce moment. »

Confirmant que sa connexion était avec Liam, elle a poursuivi: « Je pense que les actions étaient à peu près égales. Nous avons partagé un lit ensemble, nous embrassant en dehors des défis. »

Liam a ensuite souri lorsque Millie a répondu: « Est-ce que vous plaisantez? »

Millie a dit à Liam qu’il était « dégoûtant » alors qu’il souriait et murmurait : « Je te parlerai plus tard. Je te parlerai plus tard. »

L’ignorant, Millie a répliqué: « Tu aurais dû revenir avec elle, n’est-ce pas? »

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

Mais plutôt que de s’excuser, Liam a haussé les épaules et a insisté sur le fait qu’il avait expliqué à Lillie qu’il était avec Millie lorsqu’ils se sont rapprochés à Casa Amor.

Millie a ensuite fondu en larmes aux filles alors que ce qu’elle avait entendu commençait à s’imprégner.

« Nous nous sommes assis là et j’étais si heureuse et puis ça a juste changé. Comme si je n’étais plus la plus heureuse que j’ai été au cours des quatre derniers jours et maintenant je pleure », a-t-elle sangloté.

« Je savais que je n’aurais pas dû lui faire confiance. Il est faux. Il ne pensait évidemment pas que ce que nous avions était assez bon. »

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Les fans ont été horrifiés par le comportement de Liam lors du recouplage, avec un tweet: « L’audace de Liam qui revient tout béat comme si de rien n’était, Dieu merci, Lillie l’a exposé car wow, Liam n’allait pas dire un mot, c’était lui. »

Un autre a ajouté: « Liam est un méchant, je suis tellement content que Lillie ait dit à tout le monde ce qui se passait réellement parce qu’il était assis là tellement béat. »

S’exprimant dans le Beach Hut, Millie a admis plus tard: « Je suis gêné. Je me sens juste agressé. Ma tête est partie maintenant. »

5 Lillie a dit qu’elle était « choquée » que Liam soit retourné à Millie Crédit : ITV

5 Millie a qualifié Liam de « dégoûtant » pendant qu’il souriait Crédit : ITV