Millie et Liam de Love Island vont se marier pour réclamer sa famille alors qu’ils donnent leur sceau d’approbation à une relation torride

Liam Reardon et Millie Court de LOVE Island devraient se marier – par leur propre famille.

Le couple mignon a dominé la série de matchmaking ITV avec leurs singeries torrides – y compris une nuit très racée dans le Hideway.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Érotème

Liam Reardon et Millie Court de Love Island devraient se marier[/caption]

Érotème

Le couple a récemment passé une nuit racée dans le Hideaway[/caption]

Leur passion bien documentée semble être très réelle, la sœur de Liam révélant qu’il avait planifié son mariage et donnant au couple une chance « huit sur dix » d’un avenir heureux.

Le frère du maçon gallois, Niamh, 26 ans, a déclaré: «Je pense qu’ils pourraient travailler en couple à long terme d’après ce que je peux voir.

«Ils semblent s’entendre vraiment, vraiment bien. Il n’a eu qu’une seule petite amie. Son ex était vraiment pétillante et Millie semble pétillante.

« Il a déjà choisi sa chanson de mariage. C’est Ain’t No Mountain High Enough – la version Marvin Gaye et Tammi Terrell. Alors elle doit aimer ça. Il adore ça. »

Il a déjà choisi sa chanson de mariage »,

Niamh Reardon

Elle a ajouté : « Liam adore un rendez-vous au cinéma. Il adore se détendre sur le canapé, regarder un film et manger. C’est juste dans la rue de Liam.

« Tant que Millie aime les comédies romantiques, elle va bien. Il aime son côté romantique quand il s’agit de films.

APPROBATION FAMILIALE

Pendant ce temps, la mère de Millie, Esmee, a également salué leur amour.

Elle a confié à la publication le choix de l’administrateur de l’acheteur de mode : « Je pense qu’il a l’air d’une personne gentille. Je pense qu’il a l’air authentique. C’est juste un gars vraiment sympa.

« Je pense qu’ils forment un couple formidable, si je suis honnête. Le temps nous le dira. »

Auparavant, Millie, 24 ans, avait déclaré que Liam avait commis un énorme coup alors qu’ils étaient dans la cachette la nuit précédente.

CACHE ICK

Millie a déclaré que Liam, 21 ans, avait commencé à chanter une fois au lit et a ajouté: « C’est la seule chose où je me dis ‘non, non, non, non… arrête de chanter' ».

Mais lorsqu’un clip a ensuite été diffusé au moment où Liam a prononcé quelques lignes, les téléspectateurs ne savaient pas avec quoi Millie avait un problème.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island





Le couple a eu droit à une soirée privée après avoir remporté un sinistre défi alimentaire – et ils en ont certainement profité au maximum.

Millie s’est déshabillée dans sa lingerie en dentelle devant Liam stupéfait – qui était visiblement en admiration devant son corps incroyable.

Ils ont ensuite découvert un tiroir secret rempli de friandises, Millie n’ayant pas perdu de temps pour se déguiser en tenue d’infirmière sexy.

Elle a chevauché Liam pour lui donner un massage sensuel – et a même donné une fessée à ses fesses nues avant de le masser aussi.

ITV

La sœur de Liam dit que le maçon a déjà choisi sa chanson de mariage[/caption]

Instagram

Le couple a reçu le sceau d’approbation de la mère de Millie[/caption]

ITV

Millie et Liam sont inséparables dans la villa[/caption]

Comment acheter des looks Love Island LOVE Island est de retour sur nos écrans, et nous vivons pour la romance, le drame et bien sûr des looks sérieux. Voici comment vous pouvez voler leur style. Où acheter des bouteilles d’eau personnalisées, des valises et plus encore – cliquez ici

Où acheter la tenue de Laura Whitmore – cliquez ici

Que portent les Islanders ce soir? – Cliquez ici

Où acheter les lunettes de soleil des Islanders – cliquez ici

Les plus belles tenues des insulaires – cliquez ici