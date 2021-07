Millie et Liam de Love Island auraient pu se rencontrer il y a 3 ans à Ibiza en tant que fans, ils étaient dans le même club à quelques jours d’intervalle

Les téléspectateurs de LOVE Island affirment que Millie et Liam sont des « âmes sœurs » après avoir découvert qu’ils auraient pu se rencontrer à Ibiza il y a trois ans.

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que Millie, une fille d’Essex, et le beau gosse Liam ont fait la fête à O Beach de Wayne Lineker à quelques jours d’intervalle en 2018.

2 Millie et Liam sont les deuxièmes favoris pour remporter Love Island Crédit : Rex

2 Ils ont eu une chimie indéniable dès le départ Crédit : ITV

Millie a posté une photo d’elle au hotspot des célébrités le 12 septembre, tandis que Liam y a également mis en ligne une photo avec un ami cinq jours plus tard.

Les téléspectateurs ont insisté sur le fait que leur romance était censée être, avec une écriture: « C’est fou! Ce sont définitivement des âmes sœurs. »

Le couple est actuellement le deuxième favori pour remporter l’émission derrière Jake et Liberty.

Les familles du couple sont très satisfaites du partenariat, Liam ayant déjà prédit les cloches du mariage.

Sa sœur a révélé que Liam avait planifié son mariage et qu’elle avait donné au couple une chance « huit sur dix » d’avoir un avenir heureux.

Le frère du maçon, Niamh, 26 ans, a déclaré: « Je pense qu’ils pourraient travailler en couple à long terme d’après ce que je peux voir.

« Ils semblent s’entendre vraiment très bien. Il n’a eu qu’une seule petite amie. Son ex était vraiment pétillante et Millie semble pétillante.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

« Il a déjà choisi sa chanson de mariage. C’est Ain’t No Mountain High Enough – la version Marvin Gaye et Tammi Terrell. Alors elle doit aimer ça. Il adore ça. »

Elle a ajouté: « Liam adore un rendez-vous au cinéma. Il adore se détendre sur le canapé, regarder un film et manger. C’est juste dans la rue de Liam.

« Tant que Millie aime les comédies romantiques, elle va bien. Il aime son côté romantique quand il s’agit de films.

JOUEZ AU SUN BINGO POUR AUSSI PEU DE 20p POUR UNE CHANCE DE GAGNER UNE PART DE 250 000 £ ! (18+ conditions générales s’appliquent)