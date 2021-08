Millie Court de LOVE Island devrait abandonner Liam Reardon en finale et garder le prix de 50 000 £ pour elle – selon les fans en colère.

Les deux jours ont été tendus pour le couple après que Liam ait trompé Millie avec Lillie Haynes à Casa Amor.

Les fans de Love Island pensent que Millie devrait empocher le prix de 50 000 £[/caption]

Les fans pensent que Millie devrait trahir Liam à la fin[/caption]

Après sa touchante déclaration d’amour hier soir, il semble que Millie soit sur le point de pardonner au beau gosse gallois.

Mais les fans sont certains qu’elle devrait garder le prix de 50 000 £ pour elle-même s’ils finissent par gagner le spectacle.

« La seule fin de #LoveIsland que j’accepterai, c’est si Millie reprend Liam juste pour voler les 50 000 £ », a tweeté un téléspectateur.

« Peuvent-ils juste donner à Millie les 50 000 pour elle-même pour avoir été la première femme sur une île vivante pour avoir une colonne vertébrale », a ajouté un autre.

« Pouvons-nous simplement donner à Millie les 50 000 £ maintenant, s’il vous plaît ? » un troisième a écrit.

Hier soir, Millie s’est remise avec Liam après avoir changé d’avis à propos de le larguer.

Elle l’a laissé l’embrasser sur la joue et ils ont partagé un câlin à la suite du discours romantique qu’il a écrit pour elle.

En le lisant à haute voix, il lui a dit : « Tu m’as époustouflée avec ton look impeccable, tes yeux bleus perçants, ton sourire contagieux et ta personnalité incroyable qui m’attire vers toi.

« C’est la façon dont tu me fais sourire sans même rien dire qui m’en redemande.

«Je ne m’attendais pas à venir à Love Island et à trouver une âme sœur potentielle si tôt, mais j’ai trouvé cela et bien plus encore en vous.

«Je n’ai jamais été du genre à avoir des cases à cocher, tout dépend de ce que quelqu’un me fait ressentir. Je ne me suis jamais senti comme ça avant. »

Cela a déclenché un revirement remarquable pour le couple, qui semblait être totalement terminé après que Lillie a révélé ce qui se passait à Casa Amor.

Millie a déclaré au groupe lors du recouplage : « Le discours de ce soir – je mentirais si je disais que cela ne m’a pas fait sourire. Le garçon avec qui j’aimerais me mettre en couple est Liam.

«Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont ennuyées que Millie soit retournée vers lui. Ce qu’il a fait n’était pas du tout bien, mais ce n’était pas officiel et vous pouvez dire qu’il l’a vraiment regretté, alors passez à autre chose.

Ailleurs, Hugo Hammond, malchanceux en amour, a été sauvé par l’étonnante de Casa Amor, Amy Day, tandis que Faye Winter a repris Teddy Soares après avoir été rassurée qu’il n’avait pas triché.

Kaz Kamwi est passé de Tyler Cruikshank, qui a été choisi par Clarisse Juliette à la place, et a choisi Matthew MacNabb.

Et dans le développement le moins choquant de la nuit, Jake Cornish et Liberty Poole – le couple le plus fort de la villa – se sont retrouvés à nouveau ensemble.

