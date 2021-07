Millie de Love Island révèle un ÉNORME arrêt de Liam après leur nuit torride dans le refuge

Millie de LOVE Island a révélé un ÉNORME arrêt de Liam après leur nuit torride dans le refuge.

Dans l’épisode Unseen Bits de ce soir, Millie et les filles étaient dans le jardin pour discuter de ce qui leur donne le facteur « ick ».

4 Millie de Love Island a révélé un énorme arrêt de Liam dans Unseen Bits de ce soir Crédit : Érotème

4 Millie a grincé des dents en parlant aux filles du chant de Liam qui lui a donné le « ick »

Ils ont déclaré que les hommes qui pensent qu’ils sont beaux ou qui pensent qu’ils peuvent danser dans un club étaient de gros icks, avant qu’on ne demande à Millie si elle en avait déjà remarqué chez Liam.

Le jeune homme de 24 ans a déclaré que le maçon gallois avait commis un énorme coup alors qu’ils étaient dans la cachette la nuit précédente.

Millie a déclaré que Liam, 21 ans, avait commencé à chanter une fois au lit et a ajouté: « C’est la seule chose où je me dis ‘non, non, non, non… arrête de chanter' ».

Mais lorsqu’un clip a ensuite été diffusé au moment où Liam a prononcé quelques lignes, les téléspectateurs ne savaient pas avec quoi Millie avait un problème.

CHANTER FAUX

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: « Liam peut vraiment chanter! Je ne vois pas pourquoi cela donne la piqûre à Millie. »

Un autre a tweeté: « Eh bien, Liam peut me chanter n’importe quoi, mec. »

Un troisième a écrit : « Liam peut chanter. Sa personnalité lui est volée dans les épisodes de la semaine. »

La paire a eu droit à une soirée privée après avoir remporté le sombre défi alimentaire d’hier – et ils en ont certainement profité au maximum.

Millie s’est déshabillée dans sa lingerie en dentelle devant Liam abasourdi – qui était visiblement en admiration devant son corps incroyable.

Ils ont ensuite découvert un tiroir secret rempli de friandises, Millie n’ayant pas perdu de temps pour se déguiser en tenue d’infirmière sexy.

Elle a chevauché Liam pour lui donner un massage sensuel – et a même donné une fessée à ses fesses nues avant de le masser aussi.

Le couple a passé une nuit torride au Hideaway

Love Island continue le dimanche 18 juillet à 21h sur ITV2.