Millie de Love Island quitte la villa pour une réunion privée avec Lillie alors qu’elle découvre ce qui s’est vraiment passé avec Liam

MILLIE Court quitte la villa ce soir pour un sommet privé avec sa rivale amoureuse Lillie Haynes.

Le couple, qui a tous deux rencontré Liam Reardon sur Love Island, est vu en train d’avoir une réunion en tête-à-tête alors que l’étourdissant Casa Amor méprise la saleté.

On voit Millie quitter la villa Love Island et se diriger vers Lillie[/caption]

La beauté de Casa Amor s’ouvre sur des excuses – mais tout ce que veut Millie, c’est la vérité[/caption]

La fille d’Essex reçoit un texte : « Millie. S’il vous plaît, préparez-vous à quitter la Villa car Lillie vous attend pour un tête-à-tête.

Dans ce qui sera certainement une mauvaise nouvelle pour Liam – qui a embrassé la nouvelle fille pas moins de trois fois et a dormi dans son lit – elle s’en va.

Lillie commence par s’excuser pour le drame lors du recouplage – où elle a gâché la réunion du couple apparemment aimé.

Elle a dit à l’hôte Laura Whitmore qu’elle était « choquée » par la décision de Liam de la jeter et de se remarier avec Millie parce qu’ils étaient devenus si proches à Casa Amor.

Lillie a expliqué: «Je pense que les actions étaient assez égales. Nous avons partagé un lit ensemble, nous embrassant en dehors des défis.

Liam a ensuite souri alors que Millie, qu’il avait autour de lui à l’époque, a répondu: « Est-ce que vous plaisantez? »

S’exprimant ce soir, Lillie dit à sa rivale amoureuse: « Je veux juste m’excuser si je suis apparue aussi brusque ou quelque chose comme ça hier soir.

« J’ai été fidèle à moi-même tout le temps que je suis ici et je ne pouvais pas rester là et rester silencieux. »

Millie lui demande alors : « Je veux avoir votre point de vue. Que s’est-il passé? Commencez vraiment à finir, comment il vous a parlé, comment vous vous en êtes sorti.

Mais alors que Lillie révèle ce qui s’est passé derrière les portes closes de Casa Amor, Millie se coupera-t-elle alors de Liam pour de bon ?

Ou le garçon gallois aura-t-il une autre chance de faire ses preuves et de raviver ce qui, jusqu’à ce que Casa Amor soit l’une des relations les plus stables de la villa ?

Love Island revient ce soir avec plus de deux heures de divertissement et d’action dans les villas, avec l’émission régulière à 21 heures suivie d’Aftersun sur ITV2 et ITV Hub.

Millie demande à Lillie sur une place de Majorque : « Que s’est-il passé – du début à la fin vraiment »[/caption]