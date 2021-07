Millie de Love Island N’EST PAS le type de Liam – mais sa tête ne sera pas tournée, affirme sa sœur

Millie Court de LOVE Island n’est pas le type de Liam Reardon – mais sa tête ne sera pas tournée, affirme sa sœur.

Elle dit que le garçon gallois, 21 ans, va normalement pour les brunes, mais insiste sur le fait que si une bombe correspondant à ses critères sur papier entrait dans la villa, il ne serait pas dévié.

Niamh a dit : « Je pense à 100% que Liam et Millie sont bien adaptés.

« Techniquement, sur le papier, son type est plus brune, mais il y a juste quelque chose à propos de Millie parce que je peux dire quand mon frère aime une fille et qu’il aime absolument le pantalon d’elle.

« Je suis juste vraiment, vraiment ravi qu’ils rebondissent les uns sur les autres et que leurs personnalités correspondent tellement. »

S’adressant à l’émission The Sun’s About Last Night, elle a poursuivi: «Je pense vraiment qu’il sera difficile pour Liam de tourner la tête maintenant, d’autant plus que leurs personnalités semblent très bien s’entendre, et qu’elle est magnifique.

« Donc, je ne sais tout simplement pas s’il y aura quelqu’un d’autre pour rivaliser avec Millie. »

Les commentaires de Niamh interviennent après que Liam et l’étonnante blonde Millie, 24 ans, aient passé une nuit au Hideaway.

Après être sorti de la pièce isolée, il a dit au reste des garçons qu’ils « gardaient ça PG ».

L’administratrice de l’acheteuse de mode d’Essex s’est déshabillée en lingerie de dentelle devant le maçon abasourdi de Merthyr Tydfil.

Liam était à l’origine associé à Faye Winter mais quand Millie est entrée comme une bombe, il a rapidement formé un couple avec elle.

Le bookmaker Ladbrokes a maintenant le couple comme sixième favori, avec une cote de 12/1, pour remporter l’émission ITV2.

Mais la sœur de Liam a laissé entendre qu’une relation solide allait s’épanouir et a même dit qu’il avait déjà choisi une chanson de mariage.

Niamh a déclaré: «Une chose que les gens ne savent pas sur Liam, c’est en fait assez difficile pour moi de répondre, il n’a pas beaucoup de secrets.

« Il n’a pas tant de squelettes dans le placard.

«Mais il a en fait prévu sa chanson de mariage.

« Il n’y a pas de montagne assez haute de Marvin Gaye. Il adore absolument cette chanson. Il la joue à chaque fois qu’il sort boire un verre. Il adore ça. »

Elle a ajouté : « Je pense que Liam fait un travail brillant dans la villa.

« Sa personnalité ressort beaucoup plus au fil des jours. Et vous pouvez juste voir qu’il devient beaucoup plus à l’aise.

« Ses amitiés se construisent au sein de la villa et c’est tellement agréable de voir que d’autres personnes peuvent voir le Liam que nous avons tout le temps.

« Nous, en tant que famille, sommes tellement, tellement fiers de lui. »

