Millie Court récolte un salaire à six chiffres depuis Love Island après avoir encaissé avec des publicités Instagram

La beauté de LOVE Island, Millie Court, a rejoint la riche liste de la célèbre émission – gagnant plus de 10 000 £ par semaine.

Les chiffres sont révélés dans les comptes publics de la société Sagittarius Style de la jeune femme de 26 ans, qu’elle a créée après avoir remporté la série 2021.

L’entreprise – dont le nom est un clin d’œil au collier porté dans la villa Love Island – a encaissé 614 042 £ jusqu’en décembre dernier.

Millie a commencé à gagner de l’argent dès qu’elle a remporté l’émission avec son petit ami Liam Reardon, le couple partageant le prix de 50 000 £.

Après avoir travaillé comme acheteuse pour Asos avant Love Island, elle a signé un contrat de plusieurs millions de livres pour être le visage de la marque après avoir gagné.

C’était le plus gros contrat de marque d’un Love Islander jusqu’à ce moment-là et a été rapidement suivi d’un contrat à six chiffres avec la marque de cils Eyelure.

Elle publie également des promotions d’entreprises qui rapportent de l’argent sur Instagram à ses 1,9 million d’abonnés.

Millie a quitté la villa Love Island avec Liam mais ils se sont séparés avant de raviver secrètement leur relation.

Il a récemment déclaré au Sun : « Bien sûr, quand les gens se séparent et se remettent ensemble, parfois ça ne marche pas toujours. »

La star galloise a ajouté: « Mais si vous vous remettez ensemble et faites vraiment un effort pour que cela fonctionne, cela peut fonctionner. »

Les états financiers de Sagittarius Style, qui compte Millie comme seul administrateur et unique actionnaire de la société, ont fait état d’un bénéfice de 330 999 £.

Son entreprise a accumulé 528 672 £ en espèces et 81 370 £ en sommes dues, selon les comptes déposés à la Companies House.

Les actifs de la société ont été compensés par des factures dues à 283 043 £, y compris les charges fiscales et sociales déclarées à 183 458 £.

Aucun chiffre d’affaires ou salaire pour Millie n’est divulgué, mais un membre du personnel est signalé comme étant employé.

La société a été créée en octobre 2021 et sa première période de négociation a duré 64 semaines.

Le Sun a contacté les représentants de Millie.

