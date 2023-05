Millie Court et Liam Reardon de Love Island « confirment » leur romance alors qu’ils sont photographiés ensemble en vacances pour la première fois

Millie Court et Liam Reardon de LOVE Island ont « confirmé » leur romance alors qu’ils sont photographiés ensemble en vacances pour la première fois.

Millie, 26 ans, profite actuellement d’une croisière avec le beau gosse gallois et a finalement posé pour une photo depuis qu’ils se sont remis ensemble.

Instagram

Millie Court et Liam Reardon ont partagé leur première photo après s’être remis ensemble[/caption] Getty

Les gagnants de Love Island profitent actuellement d’une croisière à travers l’Europe[/caption]

L’heureux couple a eu l’air aimé, avec Millie affichant un énorme sourire et Liam souriant également d’une oreille à l’autre.

La beauté d’Essex était magnifique dans une robe blanche à froufrous alors qu’elle se rapprochait de son beau, tandis que Liam a opté pour un t-shirt blanc et un jean assorti.

Le couple a regardé sur la lune pour passer du temps de qualité ensemble et a même fait une pause pour prendre une photo avec la chanteuse Jessica Yallup, qui a partagé la photo sur son Instagram.

Elle l’a légendé: « Love Island Winners – Liam et Millie naviguent avec nous autour de l’Europe cette semaine – quelles personnes adorables! Ils aiment la musique live et je suis un grand fan de Love Island.

Millie a profité du soleil dans le sud de la France après s’être remise avec Liam.

De nombreux fans étaient convaincus qu’elle passait ses vacances avec Liam après que des fans aux yeux d’aigle aient repéré son tatouage au bras dans l’une des vidéos de Millie.

« J’ai aperçu le tatouage de Liam », a écrit l’un d’eux, et ils n’étaient pas seuls, un autre a dit : « Moi aussi ».

Liam a parlé d’avoir une femme dans sa vie, mais a été très timide quant à l’identité de cette femme.

Il a dit : « Il y a quelqu’un dans ma vie, oui. Je ne cite pas encore de noms.

S’adressant à MailOnline, Liam a ajouté: «Je les connaissais déjà de toute façon. Je viens juste de retrouver un vieil ami. Et oui, nous sortons juste ensemble depuis maintenant.

Alors que Millie et Liam semblent déterminés à garder leur romance privée cette fois-ci, sa meilleure amie et ancienne star de Love Island, Chloe Burrows, a accidentellement confirmé la réunion plus tôt cette semaine.

Chloé diffusait en direct alors qu’elle et sa copine Millie relayaient une commande à emporter chinoise par téléphone.

Un accent gallois masculin pouvait être entendu à l’autre bout de l’appel, ce qui rendait évident qu’ils disaient à Liam quelle nourriture prendre.

À un moment donné, ils lui ont même demandé s’il voulait un Coca Zero, avant que Chloé n’imite son accent.

Le Sun a révélé que le couple avait ravivé leur romance en avril.

Le couple a été aperçu en train de manger une pizza à Windermere, Cumbria, lors d’une escapade romantique dans le Lake District.

Ils ont été vus en train de visiter une succursale de Domino’s pour prendre le dîner – sautant de la voiture Audi brillante de Liam.

Un spectateur du restaurant a expliqué: «Ils sont tous les deux venus chercher leurs plats à emporter.

«Il portait un sweat à capuche mais elle est entrée avec ses lunettes de soleil sur la tête.

« Tous les fans de Love Island sur place savaient qui ils étaient – le nom de Liam est même apparu à l’écran avec sa commande. »

Getty