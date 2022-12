Millie Court et Chloe Burrows ont installé un sapin de Noël “girly et rose” après avoir emménagé ensemble

Les stars de LOVE Island, Millie Court et Chloe Burrows, ont fait de leur nouvelle maison partagée une maison en réunissant leur premier sapin de Noël.

Le couple, qui s’est tous deux séparé de leurs beaux-parents respectifs de Love Island cette année, a décidé de rester une force unie et a emménagé ensemble pour repartir à zéro.

Millie et Chloé se mettent au travail pour transformer leur maison avec un sapin rose sur le thème de Noël

Les nouveaux colocataires ont été vus se lier ensemble alors qu'ils passaient la soirée à monter leur arbre

Dans une vidéo accélérée partagée sur leurs Instagram, Millie et Chloé ont transformé leur arbre en plastique en un spectacle rose parfait alors que It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas de Michael Bublé jouait en arrière-plan.

Avec l’aide de quelques verres de vin au cours de la soirée, le duo a été vu rire et rire alors qu’ils se mettaient dans l’esprit de Noël et profitaient de leur temps ensemble.

Depuis leur rencontre dans la célèbre villa en 2021, Millie et Chloé sont devenues le réseau de soutien de l’autre à travers vents et marées.

Millie et son petit ami Liam Reardon ont remporté la série, remportant un prix en espèces de 50 000 £, mais ont malheureusement rompu après un an de fréquentation en juillet 2022.

À l’époque, ils avaient acheté ensemble une maison dans l’Essex et devaient trouver un moyen de vendre et de déménager.

Millie a confirmé la nouvelle sur Instagram et a déclaré : “Salut tout le monde, pour éviter toute spéculation, Liam et moi voulions partager avec vous que nous nous sommes séparés.

“Cela a été une décision difficile et je suis dégoûté mais c’est finalement ce qui est le mieux pour nous en ce moment. Merci à chacun d’entre vous de soutenir notre relation.

“Rien n’enlèvera jamais l’expérience incroyable que nous avons partagée à Love Island et l’année dernière et je souhaite à Liam tout le meilleur dans tout ce qu’il fait.

“Nous sommes tous les deux prêts pour de nouveaux chapitres et je suis excité pour la suite. Je t’aime, Millie.

En octobre 2022, la finaliste Chloé avait rompu avec Toby Aromaloran, bien qu’elle soit la favorite des fans de leurs hilarants TikToks et brosse l’image d’un couple effronté idéal en ligne.

Parlant de leurs prochaines étapes, Milile a déclaré à Mail Online à propos de sa nouvelle colocataire: “C’est agréable de se retrouver parce que nous sommes tous les deux, vous savez, célibataires maintenant et que nous nous soutenons mutuellement et que nous nous aidons mutuellement. .”

Chloé et le couple se font chez eux dans leur nouveau pad