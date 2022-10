Millie Court et Chloe Burrows de Love Island posent en lingerie à peine là après s’être séparées de leur petit ami

Les bombes de LOVE Island Millie Court et Chloe Burrows ont été stupéfaites sur Instagram en lingerie à peine là à la suite de leurs séparations de choc.

Aux côtés de Lucinda Strafford, les filles de Love Island ont posé pour des costumes de lingerie glamour prêts pour Halloween.

Instagram

Le trio coquin Love Island Besties Millie, Chloe et Lucinda[/caption]

Instagram

Millie, Chloé et Lucinda ont également secoué Bunny Outfits avant Halloween[/caption]

Millie, 24 ans, Chloé, 27 ans et Lucinda, 22 ans ont partagé les clichés sexy sur leurs comptes Instagram séparés aux côtés de clichés des vacances du trio.

Chloé a légendé le carrousel d’images: “Insta vs réalité x”

Les bombes portaient de la lingerie blanche, des ailes d’ange et des bijoux étincelants pour compléter leur ensemble angélique.

Les deux tiers du trio se sont empressés de commenter, Millie commentant : « ”

Lucinda a ajouté: “LOVE YOU BBBYYYY”

D’autres anciens insulaires ont afflué vers les commentaires pour louer la beauté de la fille, avec Danica Taylor commentant: «Arrêtez ”

Mary Bedford s’est aussi exclamée : “Wowzaaaa”

Kaz Kamwi rejoint les commentateurs, déclarant: “Iconssss ”

Millie et Chloé ont récemment profité d’un voyage entre filles au Maroc depuis qu’elles sont devenues célibataires.

Chloé s’est récemment séparée de son petit ami d’un an et de son compagnon amoureux de la villa, Toby Aromolaran.





Une source a confié au Sun : « Chloé et Toby ont décidé de se séparer.

«Ils se sont séparés et il n’y a pas de rancune majeure.

“Toby est actuellement chez un ami pendant qu’ils réfléchissent à ce qu’il faut faire.”

À la suite de la scission, Chloé a alors dit à ses abonnés : « Vous savez, j’ai baisé pendant une semaine au Maroc avec Millie… yo tout ce que j’avais à dire, c’est que je voulais y aller et elle a tout fait. Millie Court mérite le putain de monde.

Millie s’est également séparée de son petit ami, Liam Reardon, en juillet au milieu de rumeurs de tricherie qu’ils ont depuis écrasées.

Liam est allé sur Instagram peu de temps après lors d’une séance de questions-réponses et a parlé de la scission, à côté d’une photo souriante de lui-même, il a écrit: “Beaucoup d’entre vous ont demandé ceci [how I’ve been coping].

« Je vais bien merci à tous ceux qui ont demandé.

«Cela a été quelques mois difficiles, avec le déménagement de ma maison dans l’Essex pour retourner au Pays de Galles et maintenant revenir vivre seul dans l’Essex.

“Les ruptures peuvent être très difficiles et être aux yeux du public rend la situation encore plus difficile à gérer, en particulier lorsque des rumeurs, etc. sortent et que les gens jugent votre personnage sur quelque chose qui n’est pas vrai.

«Mais j’ai été au sol et quand vous êtes au sol, vous pouvez soit rester au sol, soit faire ce que vous pouvez pour vous relever, vous dépoussiérer et avancer.

“Et c’est ce que je fais.”

Le superbe trio a également récemment porté un costume des anges de Charlie et un costume inspiré du lapin Playboy, avec Lucinda sous-titrant le message: “Pas vos lapins moyens ..”

Instagram/@chloeburrows

Chloé en voyage à Paris avec son ex-petit ami Toby[/caption]

Getty

Millie et Liam Reardon ont assisté à ITV Palooza ! en novembre 2021[/caption]