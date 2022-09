Millie Court de Love Island se déshabille en bikinis roses après une rupture déchirante avec Liam Reardon

La star de LOVE Island, Millie Court, a grésillé dans un selfie en bikini rose après sa séparation de Liam Reardon.

La beauté d’Essex a admis qu’elle avait du mal depuis que le couple s’est séparé il y a quelques mois à peine, mais elle avait l’air en pleine forme dans ses derniers clichés sexy.

D’un coup, elle a séduit dans l’ensemble rose brillant de Barbie et a montré son bracelet à breloques Van Cleef et Arpels.

Et elle s’est glissée dans un numéro plus audacieux pour une photo dans son dressing nu.

Le mois dernier, Millie a révélé qu’elle quittait sa maison d’Essex à 1 million de livres sterling après sa séparation de Liam.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, on lui a demandé comment c’était de vivre seule après la rupture.

Elle a partagé une photo de la vue imprenable sur la campagne depuis sa fenêtre et a écrit: “Je veux dire, ce n’est pas la meilleure chose au monde [at the moment].

“Je dois recommencer à aimer ma propre entreprise. Parfois, je le fais, mais la plupart du temps, j’ai des gens ou je suis dehors pour m’occuper. Je finirai par y arriver.

Elle a ajouté: “Je vais quitter cet endroit, espérons-le, vers la fin de l’année, nouveau départ pour 2023.”

Dans une récente interview avec le Sun, elle a déclaré qu’elle n’avait “aucun regret” sur la vitesse à laquelle sa relation avec Liam a évolué.





Leur séparation de choc après une année intense ensemble lui a donné l’impression qu’il lui manquait un morceau.

“Je ne suis évidemment pas tout à fait d’accord”, a-t-elle déclaré. “Je suis la meilleure Millie que je puisse être et je traverse quelque chose qui n’est pas très agréable.”

“Tous ceux qui traversent une rupture ressentent la même chose. Nous savons tous à quoi ressemble un chagrin d’amour.

«Liam est la seule personne que je voyais tous les jours qui comprenait les expériences qui changeaient la vie que nous traversions tous les deux. Nous ne pouvons pas simplement couper les choses, et nous nous soutiendrons toujours dans tout ce que nous faisons.

