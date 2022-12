Millie Court de Love Island rompt le silence sur l’ex Liam Reardon

La star de LOVE Island, Millie Court, a révélé que l’ex Liam Reardon lui avait demandé la “permission” avant d’apparaître sur Celebs Go Dating.

La beauté d’Essex – qui s’est séparée de Liam en juillet – a déclaré que le garçon gallois avait discuté de sa nouvelle opportunité télévisée avec elle avant de s’inscrire à l’émission de rencontres E4.

Rex

E4

Millie, 24 ans, a expliqué qu’elle lui avait donné sa bénédiction mais a admis que ce n’était pas facile et qu’elle ne se connecterait pas.

Un fan a demandé à Millie ce qu’elle ressentait pour Liam, 23 ans, en train de participer à Celebs Go Dating et si elle le regardait.

Dans une réponse honnête, Millie a répondu : « C’est à la télévision depuis lundi ; Je ne l’ai pas vraiment regardé depuis qu’il a commencé.

«Je ne sais pas si Liam est encore dessus car il est venu plus tard, et tout le monde parle de savoir si je lui ai donné la permission.

“Ouais, Liam m’a parlé, il m’a en quelque sorte demandé ma permission.

“Il voulait juste m’en parler et voir ce que je ressentais à ce sujet et je pense qu’il aurait été assez respectueux si j’avais dit que je ne voulais vraiment pas que tu continues, il ne le ferait probablement pas.

“Mais je ne voulais pas non plus le retenir parce que nous n’étions pas ensemble.”

Elle a poursuivi : “Évidemment, ce n’est pas très agréable de voir quelqu’un avec qui je suis en couple depuis un an.

“Je ne veux pas le retenir, nous n’étions pas ensemble, nous avons passé une année incroyable ensemble, donc ce n’est pas agréable à voir mais je ne voulais pas non plus être la personne qui l’empêche de vivre des choses et être à nouveau à la télévision.

“Alors, je l’ai sucé et j’ai dit” ouais, vas-y “.”

La gagnante de Love Island a déclaré qu’elle hésitait à regarder son ex dans l’émission pour se “sauver” de la “blessure potentielle”.

“Je ne sais pas si je vais le regarder ou non, je suis à peu près sûr que je recevrai probablement des vidéos sur Instagram, donc j’ai l’impression que c’est quelque chose que je ne pourrai pas éviter même si je ne le regarde pas », a déclaré Millie.

“Est-ce que je sauve tout le mal potentiel au cas où je verrais quelque chose que je n’aime pas, ce que je ferai probablement, parce que qui veut voir son ex sortir avec quelqu’un de nouveau, c’est normal de se sentir comme ça.

“Est-ce que je le regarde et que j’en ai ma propre perception avant que les gens ne fassent leurs propres suppositions.”

Cela vient après que Liam a révélé qu’il avait rompu avec l’ex Millie, la laissant dévastée.

Il a dit qu’il avait mis du temps sur leur relation parce qu’il voulait travailler sur lui-même alors qu’il luttait pour jongler entre une relation et sa nouvelle renommée.

Au cours d’une conversation émouvante avec les experts, Liam a avoué qu’il avait provoqué la rupture pour clarifier sa vie, affirmant qu’il devait apprendre à “s’aimer” avant de pouvoir aimer Millie.

Il a dit: “Vous essayez de vous donner à 100% l’un à l’autre, vous essayez de vous donner à 100%, vous essayez de vous donner à 100% à cette nouvelle vie et carrière et il est difficile de tout jongler immediatement.

“Je l’ai incité [the break-up] parce que si nous voulons être ensemble, je veux être à 100 % ensemble.

“Pour que je l’aime, j’ai besoin de m’aimer et depuis quelques mois j’ai besoin de me retrouver un peu.

“Juste ne jamais dire jamais, à l’avenir, nous pourrions raviver.”

Plus tôt ce mois-ci, Liam a salué Millie comme une “petite amie incroyable” et a déclaré qu’il était toujours très en contact avec l’influenceur.

Il a dit en exclusivité au Sun : « Je ne sais pas, vous ne savez pas ce qui se passera dans le futur.

«Tout ce que je sais, c’est une personne adorable; elle fait une super petite amie, mais notre timing n’était pas bon pour nous.

“Alors, qui sait ce qui va se passer dans le futur.”