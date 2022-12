Millie Court de Love Island riposte aux vils trolls qui la critiquent pour avoir porté un bikini dans la neige

La star de LOVE Island, Millie Court, a riposté aux abonnés qui l’ont accusée d’avoir posé en bikini.

La star de télé-réalité, 26 ans, a été horrifiée lorsque des trolls ont commenté une récente photo d’elle dans un string argenté et un haut de bikini assorti pendant ses vacances à Chamonix Mont Blanc dans les Alpes françaises enneigées.

Millie a révélé que des adeptes cruels l’ont accusée d’avoir besoin de “retirer son équipement” pour être “célèbre”.

Barrant le froid, la star a grésillé dans le climat froid, utilisant les montagnes enneigées comme toile de fond et se gardant au chaud avec une doudoune blanche et des bottes de neige assorties.

Abordant les messages choquants, Millie a déclaré: «Je parcourais mes commentaires sur Instagram et certains d’entre vous ne pensent peut-être pas que je vois ce que vous écrivez, mais je le fais.

« Il y a des gens dans ce monde qui ne sont pas aussi gentils que d’autres. Je suis dans un lieu de ski incroyable à Chamonix en France et j’adore les photos en bikini.

“Je prends des photos de bikini comme je le ferais en Thaïlande, alors j’ai pensé que j’en prendrais une à Chamonix parce que nous avons une piscine chauffée à l’extérieur et un bain à remous, alors nous y sommes allés après.

“Mais les gens ont ressenti le besoin de commenter en disant que je devais retirer mon kit pour devenir célèbre.”

La beauté d’Essex a exhorté ses fans à penser à arrêter de publier des messages désagréables car cela peut être très “blessant”.

“Je suis juste méchant et je pense que certaines personnes ne réalisent pas que je peux voir ça”, a poursuivi Millie.

“Je pense que certaines personnes pensent que je ne suis qu’une page Instagram et que je suis juste cette personnalité de la télévision parce que j’ai participé à une émission télévisée dans laquelle je ne suis pas humain et je n’ai pas de sentiments.

“Cela me fait vraiment mal, c’est assez blessant quand je lis des commentaires comme ça et peut-être que je n’ai pas la peau aussi épaisse que je le devrais mais je n’ai jamais été préparé à être dans la vie que je suis, mais je ‘ Je suis très très reconnaissant pour cela.

«Mais certaines personnes n’ont pas la peau aussi épaisse que d’autres, moi étant l’une d’entre elles et ce n’est pas agréable.

“Moi et Ryan sommes p ***** off.”

Le bon copain de Millie, Ryan, a dit aux “haineux” que les commentaires ignobles sont “grossiers”, Millie ajoutant “c’est son travail” de partager des photos sur les réseaux sociaux.

Elle a poursuivi : « C’est ennuyeux parce que je dirais que 10 % de mes commentaires sont négatifs, 90 % sont très positifs et je ne veux pas vraiment crier aux ennemis parce que c’est ce qu’ils veulent.

« Alors, je te donne ce que tu veux maintenant parce que normalement je ne fais pas ça.

“Mais j’en ai ressenti le besoin, mais puis-je dire à tous ceux qui commentent de belles choses, je le vois, je vous aime et merci beaucoup, cela signifie beaucoup.

« Je dis que c’est mon travail mais je prends des photos de moi et quand les gens écrivent de belles choses, bien sûr ça va me faire me sentir bien dans ma peau.

“Nous avons tous des moments d’insécurité.”

Malgré la publication de plus de 50 000 likes, les fans de Millie ont été choqués de voir son ensemble maigre et se sont précipités vers les commentaires pour donner à la star des médias sociaux un avertissement sévère.

L’un d’eux a écrit : « Avez-vous besoin d’une bouillotte ? Tes jambes doivent être gelées ».

Bien que ses fans aient partagé leur inquiétude, les photos ont suscité les éloges des autres amis célèbres de Millie qui ont afflué vers les commentaires pour partager leur étonnement.

L’ancienne Love Islander Chloe Burrows a simplement écrit: “WOW” et l’a suivi d’un deuxième commentaire de “Oh wow x”.

Une amie proche et ex-insulaire Lucinda Strafford s’est jointe aux compliments en écrivant: “Wow, j’adore ça”.

La bombe blonde Lucie Donlan a partagé son amour en commentant une série d’emojis de flamme.

