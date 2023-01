Millie Court de Love Island révèle qu’elle suit une thérapie après la séparation de Liam Reardon

Millie Court de LOVE Island a parlé d’une thérapie alors qu’elle racontait aux fans comment cela l’avait aidée.

Le joueur de 26 ans est devenu célèbre l’année dernière lors de la septième série de l’émission de rencontres ITV2.

Millie Court de Love Island a parlé de sa thérapie des mois après la séparation de Liam Reardon[/caption] Rex

Millie a gagné aux côtés de l’ex-petit ami Liam Reardon, 23 ans, et est devenue de plus en plus forte à l’extérieur de la villa.

Mais la paire a choqué les fans lorsqu’ils ont annoncé qu’ils s’étaient séparés en juillet de l’année dernière.

Depuis lors, la star a travaillé sur elle-même en commençant à aller au gymnase et à suivre des séances de thérapie via le répertoire de conseil.

Millie a dit à ses 1,9 million d’abonnés sur Instagram: «J’ai eu ma première séance avant Noël et cette heure m’a tellement ouvert.

« Aussi cliché que cela puisse paraître, je me concentre uniquement sur ma carrière car nous sommes entrés dans une nouvelle année et j’ai hâte de traiter mon corps et mon esprit comme il le mérite.

« M’aimer avant tout. »

Elle a ensuite partagé les étapes qu’elle a suivies pour démarrer le processus.

Millie a déclaré: “Beaucoup d’entre vous demandent dans mon DMS à propos de la thérapie… ne sachant pas par où commencer ou comment regarder, etc.

“J’ai utilisé le site Web ci-dessous, vous indiquez votre code postal et si vous le souhaitez en personne ou par téléphone.

“Il vous montre ensuite une liste de conseillers dans votre région et un peu à leur sujet/ce qu’ils facturent/ce dans quoi ils se spécialisent.

« N’ayez pas peur de franchir cette étape en parlant à quelqu’un, qu’il soit grand ou petit.

«Vous pouvez ensuite organiser un appel téléphonique rapide de 15 minutes avec vos favoris sur la liste et voir avec qui vous obtenez la meilleure ambiance / vous sentez le plus à l’aise (ou aussi à l’aise que possible).

«Je ne suis pas du genre à m’ouvrir et à parler de ce que je ressens et je n’aime pas non plus encombrer les gens avec mes problèmes (amis ou famille), alors bien sûr, je ne me sentais pas à l’aise de lui parler à d’abord, mais juste après une séance, je me sentais tellement mieux, alors j’ai vraiment hâte à la suivante.

Millie et Liam se sont rencontrés dans la villa emblématique l’année dernière.

L’ancien couple a eu une conduite assez douce jusqu’à ce que Casa Amor frappe, et l’ancien maçon a décidé de voir s’il avait un lien avec l’une des bombes.

Bien qu’il ait grandi près de Lillie Haynes, 23 ans, Millie lui a pardonné et ils ont fini par être couronnés vainqueurs de Love Island 2021.

Peu de temps après leur retour au Royaume-Uni, ils ont emménagé dans un incroyable manoir d’Essex et sont devenus de plus en plus forts.

Mais vers le mois d’avril de l’année dernière, des rumeurs de séparation ont commencé à circuler.

Malgré les commérages, ils ont profité d’une escapade romantique à Paris et ont ensuite partagé d’adorables clichés de leurs vacances en Algarve, au Portugal.

Cependant, quelques semaines plus tard, ils ont annoncé qu’ils s’étaient séparés un an seulement après avoir quitté la villa.

Millie vit sa meilleure vie depuis, profitant de plusieurs vacances avec les meilleures amies Chloe Burrows, 26 ans, et Lucinda Strafford, 22 ans.

Elle a également emménagé dans un nouveau pad avec la co-star de Love Island, Chloé.

Pendant ce temps, le garçon gallois Liam a récemment participé à l’émission de rencontres d’E4 Celebs Go Dating, mais n’a pas réussi à trouver l’amour.

Millie a eu sa première séance de gym et de thérapie[/caption] Instagram

Millie a révélé qu’elle avait des séances de thérapie[/caption] Rex Getty

Millie et Liam ont remporté le spectacle l’année dernière[/caption]