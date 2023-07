Millie Court de Love Island montre ses abdos dans une superbe robe transparente alors qu’elle fait la fête à Mykonos

La star de LOVE Island, Millie Court, avait l’air incroyable en montrant ses abdos et en faisant la fête à Mykonos.

La gagnante de la star de télé-réalité n’est pas étrangère à un voyage à l’étranger et les dernières vacances de la jeune femme de 26 ans l’ont vue poser dans une série de tenues époustouflantes.

Instagram

Millie Court a présenté ses courbes dans une couverture en maille en Grèce[/caption] Instagram

La star a stupéfié les fans avec ses mèches blondes sales[/caption] Instagram

Millie a montré ses abdos en bikini sous sa robe de plage[/caption]

Elle l’a aussi changée cheveux du blond clair au blond sale, tout en ajoutant de la longueur.

Montrant un beau look de plage, Millie a écrit: « J’aime un peu la blonde sale, qui pense que je devrais devenir plus sombre. »

On pouvait voir Millie portant une robe en filet marron avec un bikini en dessous.

Elle a enfilé un clip en or dans ses longues mèches droites et accessoirisé avec des boucles d’oreilles en étoile de mer en or.

Millie avait l’air incroyable alors qu’elle montrait ses abdominaux dans la tenue et optait pour un maquillage minimal.

Répondant à son message, une personne a écrit: « Cette couleur et cette longueur de cheveux doivent rester pour toujours, merci. »

Alors qu’un autre a dit: « Tu vas tellement bien à cette couleur! » et un troisième a ajouté: « Vivre absolument pour votre époque de cheveux plus foncés. »

Millie est actuellement en vacances avec la co-star de Love Island et BFF Chloe Burrows.

Chloé et Millie, toutes deux âgées de 26 ans, ont partagé ce qu’elles ont fait sur Instagram.

Plus tôt cette semaine, Millie a publié une photo de leurs premiers jours sur l’île.

Sur une photo, elle avait l’air incroyable dans une orange et rose miniature robe ornée de plumes, tandis que dans une autre, les meilleurs amis avaient de grands sourires en posant pour une photo ensemble.

Millie a sous-titré le message: « Quand les vacances fait sortir le chat de groupe.

Ils ont également dîné au somptueux bar Nammos et visité le restaurant quatre étoiles Solymar.

Les filles sont devenues célèbres en 2021 lorsqu’elles sont apparues ensemble sur Love Island.

Alors que Chloé était une insulaire OG, Millie est entrée dans la villa comme une bombe le neuvième jour.

Instagram

Les dernières vacances de la jeune femme de 26 ans l’ont vue poser dans une série de tenues époustouflantes[/caption] Instagram

Millie et sa meilleure amie Chloé ont fait la fête toute la nuit[/caption]