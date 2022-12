Millie Court de Love Island grésille alors qu’elle pose en bikini à peine là dans un bain à remous pendant un voyage de ski

La star de LOVE Island, Millie Court, a fait battre le cœur en se déshabillant en bikini pour se baigner dans un bain à remous pendant les vacances.

Le gagnant de l’émission de rencontres ITV2 s’est envolé pour un voyage de ski ce week-end et a été photographié impertinent lors d’une séance photo en maillot de bain.

INSTAGRAM

Millie s’est déshabillée en maillot de bain en un clin d’œil[/caption]

INSTAGRAM

Millie est en vacances dans les Alpes françaises ce week-end[/caption]

Millie, 25 ans, qui s’est séparée de son beau Love Island Liam Reardon plus tôt cette année, a pris beaucoup de temps en vacances ces derniers temps.

Lors de son dernier voyage, elle s’est rendue dans une station de ski, où elle s’est déshabillée dans le froid glacial pour poser dans une piscine chaude dans un bikini moulant.

La star de télé-réalité a montré ses atouts dans le deux pièces gris, qui épousait ses courbes, alors qu’elle tirait ses cheveux blonds en arrière.

Millie a opté pour une palette de maquillage légère et accessoirisée avec des boucles d’oreilles en or et une chaîne en or, souriant largement.

EN SAVOIR PLUS SUR MILLIE COURT MILLIE CHILLY Millie Court de Love Island se déshabille en petit bikini dans la neige VAS-Y MEUF! Millie Court de Love Island montre à l’ex Liam Reardon ce qu’il manque

“Archives d’appareils photo numériques”, a-t-elle légendé le message alors que ses fans inondaient la section des commentaires pour jaillir de son dernier look.

Cela vient après que Millie ait posé dans une tenue risquée qui a choqué ses followers – alors qu’elle se déshabillait à Chamonix Mont Blanc.

Bardant le froid, l’étoile grésillait dans le climat froid, utilisant les montagnes couvertes de neige comme toile de fond de rêve.

La jeune femme de vingt-six ans a sous-titré les photos “Saison de neige” alors qu’elle berçait un bikini argenté révélateur, une doudoune courte blanche, des nuances argentées et des bottes de neige blanches.

L’un d’eux a écrit : « Avez-vous besoin d’une bouillotte ? Tes jambes doivent être gelées », tandis qu’un deuxième ajoute : « Pourquoi ! Tu as dû geler !

Le message intervient après que l’ex-petit ami de Millie, Liam Reardon, a révélé qu’il avait initié la séparation du couple lors de son apparition dans l’épisode de vendredi soir de Celebs Go Dating la semaine dernière.

Alors qu’il apparaissait dans l’émission E4 aux côtés de Pete Wicks, Laura Anderson et Bethan Kershaw, l’ancien insulaire a admis : « Je l’ai incité parce que si nous voulons être ensemble, je veux être à 100 % ensemble.

“Pour que je l’aime, j’ai besoin de m’aimer et depuis quelques mois j’ai besoin de me retrouver un peu.”

Depuis lors, Millie a parlé de la participation de Liam à l’émission et a déclaré franchement : « C’est à la télévision depuis lundi ; Je ne l’ai pas vraiment regardé depuis qu’il a commencé.

@asos

Elle a séduit les fans avec un maillot de bain ce week-end[/caption]