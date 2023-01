Millie Court de Love Island a l’air incroyable en bikini à peine là alors qu’elle est surnommée “l’île la plus chaude de tous les temps”

L’ANCIENNE concurrente de Love Island, Millie Court, a montré son côté enjoué lorsqu’elle a publié une image d’elle portant un bikini à peine là.

Montrant fièrement ses atouts alors qu’elle posait de manière séduisante pour la caméra, elle a sous-titré le post en disant: “Le Sagittaire n’aime pas qu’on lui dise quoi faire (pas d’intrusion).”

Millie Court pose sur une plage de Miami

Et tandis que beaucoup ont vu le côté drôle du post de la jeune femme de 26 ans en profitant du soleil à Miami, il semble que ses fans étaient plus concentrés sur sa silhouette enviable.

Un fan a déclaré: “L’insulaire le plus chaud de tous les temps, même pas un débat.”

Un autre a ajouté : “Je ne peux pas imaginer qu’ils vont vous arrêter, ils aimeraient probablement l’intrusion là-dedans…”

Et un troisième fan a continué en disant: “Comment quelqu’un peut-il être si joli et si doux en même temps. Je t’aime, t’aime, t’aime Millie et j’ai ressenti ta douleur quand tu as mal.

Millie a été couronnée vainqueur de Love Island aux côtés de son petit ami Liam Reardon en 2021.

Et tandis que les choses semblaient aller de mieux en mieux après que le couple ait quitté la villa, leur relation n’a pas résisté à l’épreuve du temps.

Les spéculations ont commencé à circuler en avril de l’année dernière sur leur relation sous tension. Mais ils n’ont pas tardé à apaiser les rumeurs avec un voyage à Paris et un autre en Algarve au Portugal.

Cependant, en juillet de cette année-là, le couple a annoncé qu’ils s’étaient séparés au fur et à mesure qu’ils se séparaient.

Et même si Millie semble avoir vécu sa meilleure vie depuis qu’elle est célibataire puisqu’elle est en vacances depuis 15 ans, elle a révélé qu’elle avait demandé l’aide d’un professionnel pour faire face à la rupture.

Partageant la nouvelle avec ses abonnés Instagram, elle a déclaré: “J’ai eu ma première séance avant Noël et cette heure m’a tellement ouvert.”

Elle a ajouté : « Aussi cliché que cela puisse paraître, je me concentre uniquement sur ma carrière car nous sommes entrés dans une nouvelle année et j’ai hâte de traiter mon corps et mon esprit comme il le mérite. S’aimer moi-même vient en premier.

Millie Court montre son côté ludique sur Instagram