Millie Court de Love Island a l’air incroyable alors qu’elle se déshabille pour un bikini à peine là

Millie Court de LOVE Island avait l’air incroyable alors qu’elle se déshabillait en un bikini à peine là.

La jeune femme de 24 ans a grésillé dans les clichés pris à Marrakech, la montrant posant une tempête dans un deux pièces marron.

Millie – qui a remporté Love Island l’année dernière avec son ex-petit ami Liam Reardon – pouvait être vue debout dans une piscine sur un fond vert feuillu.

Ses amis et followers se sont déchaînés pour les photos, Chloe Burrows écrivant: “Je vais me faire tatouer ce Omdz.”

Faye Winter a dit: “Wow .”

Et Georgia Kousoulou a ajouté deux emojis de flamme.

Millie et Liam ont annoncé en juillet qu’ils avaient mis fin à leur relation et mis fin aux “rumeurs de tricherie”.

Lors d’une séance de questions-réponses ultérieure sur Instagram, Liam a expliqué comment il se débrouillait depuis la séparation du choc.

Partageant une photo de lui souriant lors d’un festival, il a déclaré: “Beaucoup d’entre vous ont demandé cela [how I’ve been coping].

« Je vais bien merci à tous ceux qui ont demandé.





«Cela a été quelques mois difficiles, avec le déménagement de ma maison dans l’Essex pour retourner au Pays de Galles et maintenant revenir vivre seul dans l’Essex.

“Les ruptures peuvent être très difficiles et être aux yeux du public rend la situation encore plus difficile à gérer, en particulier lorsque des rumeurs, etc. sortent et que les gens jugent votre personnage sur quelque chose qui n’est pas vrai.

“Mais j’ai été au sol et quand vous êtes au sol, vous pouvez soit rester au sol, soit faire ce que vous pouvez pour vous relever, vous dépoussiérer et avancer.”

