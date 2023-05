Millie Court de Love Island a l’air incroyable alors qu’elle montre sa silhouette en maillot de bain noir découpé

MILLIE Court était magnifique alors qu’elle montrait sa silhouette soignée dans un maillot de bain noir découpé.

La star de Love Island – qui a récemment ravivé sa romance avec la co-star de Love Island, Liam Reardon, 23 ans – a passé des vacances entre filles à Ibiza avec Chloe Burrows et ses copains.

Millie Court a montré sa silhouette soignée dans un maillot de bain noir découpé

La star de Love Island profite de vacances bien arrosées à Ibiza

Millie, 26 ans, en est à ses huitièmes vacances de l’année, arborant un haut de bikini noir plongeant avec des bas assortis et une jupe sarong noire à cordes.

La star de télé-réalité a laissé ses cheveux lisses lâches et a terminé son look de vacances avec un maquillage profilé.

Millie accessoirisée avec une paire de curseurs noirs Louis Vuitton à 800 £, un sac à main à sequins dorés et des bijoux de créateurs, dont un bracelet Van Cleef & Arpels à 4 000 £.

L’influenceuse a partagé une rafale de clichés de ses journées ensoleillées à l’Ocean Beach Club à ses soirées arrosées.

Il y a quelques jours à peine, Millie grésillait dans une robe moulante à manches longues avec des panneaux découpés sur la poitrine et le ventre.

Elle a associé le body avec un sac doré et des sandales assorties.

Millie, qui a remporté Love Island en 2021, a laissé ses cheveux blonds en vagues lâches et a perché ses lunettes de soleil sur sa tête.

Elle a été vue en train de poser avec une foule de ses copines alors qu’elles profitaient de l’ambiance du bar Tequila Rose à Ibiza.

Millie s’est récemment envolée pour Ibiza pour raviver sa romance avec la co-star de Love Island, Liam Reardon.

Le Sun a révélé en exclusivité que le couple était de retour après s’être séparé l’été dernier.

Alors qu’elle a essayé de garder les retrouvailles secrètes, il y a longtemps eu des allusions – avec son amie Chloe Burrows décrivant l’homme idéal de Millie comme « parlant, sombre, beau et gallois ».

Elle l’a écrit sur un tableau lors d’un jeu sur son émission YouTube, en riant : « Je ne sais pas si tu me laisseras mettre ça, mais je le mets. »

Il y a eu des spéculations selon lesquelles elle sortait avec la star de Gogglebox, George Baggs, mais elle a révélé qu’elle était en fait avec quelqu’un d’autre.

Elle a déclaré : « Je ne suis pas célibataire. Je ne vois pas George. Je vois quelqu’un, mais je ne nomme pas qui… pour le moment.

Millie et Liam ont remporté Love Island à l’été 2021, partageant entre eux le prix de 50 000 £ de l’émission.

La relation n’a pas duré et ils ont rompu en juillet de l’année dernière et il est ensuite apparu sur Celebs Go Dating.

Ils ont tous deux dit à l’époque qu’ils étaient « éviscérés » – avec elle partageant une longue déclaration remerciant les fans de les avoir soutenus dans la villa.

Elle a écrit: « Liam et moi voulions partager avec vous que nous nous sommes séparés.

« Cela a été une décision difficile et je suis dégoûté mais c’est finalement ce qui est le mieux pour nous en ce moment. Merci à chacun d’entre vous de soutenir notre relation.

« Rien n’enlèvera jamais l’expérience incroyable que nous avons partagée à Love Island et l’année dernière et je souhaite à Liam tout le meilleur dans tout ce qu’il fait. »

L'influenceuse a partagé une rafale de clichés de son escapade girly

Millie a été rejointe par sa meilleure amie et colocataire Chloe Burrows