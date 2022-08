Millie Bright signe un nouveau contrat de trois ans avec Chelsea Women

La défenseure Millie Bright a signé jeudi un nouveau contrat avec Chelsea Women pour trois ans supplémentaires, qui la verra dépasser plus d’une décennie avec le club.

Bright a rejoint les Blues en provenance de Doncaster Rovers Belles en 2014 et est le joueur le plus ancien du club, les aidant à remporter tous leurs 13 trophées majeurs. Elle est devenue six fois championne d’Angleterre, quatre fois vainqueur de la FA Cup, et a également deux coupes continentales et un Community Shield à son actif.

A LIRE AUSSI | Omnium Banque Nationale : Haddad Maia du Brésil bat le numéro un Iga Swiatek en quarts de finale

La défenseuse des Blues a également été nommée deux fois dans l’équipe PFA de l’année et dans le FIFPro Women’s World 11.

Internationale expérimentée avec 58 sélections seniors en Angleterre à son actif, la joueuse de 28 ans a également donné une masterclass défensive lors du tournoi Euro 2022 cet été. À partir des six matchs, Bright est devenu un nom familier à travers le pays avec les Lionnes et a notamment été nommé joueur du match en quart de finale contre l’Espagne.

« Chelsea, les fans, le club, les gens. Merci pour tout votre soutien jusqu’à présent. Tu es ma maison et j’ai hâte de continuer à me battre pour plus de trophées. Vive le futur !” dit Bright.

Commentant la prolongation de Bright avec le club, le directeur général Paul Green a déclaré : « Nous sommes absolument ravis que Millie ait signé un nouveau contrat. Elle reste notre joueuse la plus ancienne et son temps avec nous a été la clé de notre succès.

“La façon dont elle mène sur et en dehors du terrain est sans pareille et nous sommes fiers du chemin parcouru et de toutes ses réalisations, y compris sa dernière victoire à l’Euro qui a été un moment de grande fierté pour le club.”

Bright est actuellement en pause après le tournoi d’été et rejoindra ses coéquipières de Chelsea pour se rendre à Portland pour la tournée américaine.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici