Millie Bright revient dans l’équipe d’Angleterre pour les éliminatoires de l’Euro

Emma Sanders

Rôle, Journaliste BBC Sport

14 mai 2024, 10h45 BST Mis à jour il y a 7 heures

La capitaine de la Coupe du monde Millie Bright a été rappelée dans l’équipe d’Angleterre pour la première fois depuis octobre après s’être remise d’une blessure au genou.

Bright, 30 ans, qui a mené l’Angleterre à la finale de la Coupe du monde l’été dernier, a raté plus de cinq mois de la saison mais fait partie de l’équipe de 24 joueurs de la manager Sarina Wiegman pour les éliminatoires de l’Euro 2025.

Elle est rejointe dans l’équipe par sa coéquipière non sélectionnée de Chelsea, Aggie Beever-Jones, 20 ans, qui remplace l’attaquante Rachel Daly après avoir annoncé sa retraite du football international en avril.

Beever-Jones a connu une saison exceptionnelle pour Chelsea, marquant 11 buts en 15 matches de Super League féminine.

L’attaquant anglais des moins de 23 ans a été rappelé dans l’équipe senior en remplacement tardif de Chloe Kelly, blessée, lors de la victoire amicale 7-2 contre l’Autriche en février, mais n’a pas joué.

Wiegman a également nommé une liste d’attente qui comprend Maya le Tissier de Manchester United, Missy Bo Kearns de Liverpool, Kayla Rendell de Southampton et Jess Naz de Tottenham.

Les Lionnes, qui espèrent défendre leur titre européen en Suisse l’année prochaine, accueilleront la France à St James’ Park le 31 mai avant de se déplacer à Saint-Etienne le 4 juin.

Wiegman emmènera la même équipe à Norwich pour affronter la République d’Irlande le 12 juillet, avant de se rendre en Suède le 16 juillet.

Daly « manquant » mais Bright renvoie un « coup de pouce »

Source des images, Getty Images Légende, Millie Bright a commencé chaque match de l’Angleterre alors qu’elle remportait l’Euro 2022

C’est la première fois que Wiegman ne parvient pas à sélectionner Daly et le sélectionneur anglais a admis qu’elle lui « manquait déjà » après sa retraite surprise en avril.

«Rachel et moi avons eu de nombreuses conversations avant qu’elle prenne la décision. C’est une personne formidable avec qui il est très agréable de travailler », a déclaré Wiegman.

« C’est la réalité maintenant et nous devons passer à autre chose. C’est très étrange de ne pas l’avoir dans l’équipe. Je pense que c’est puissant qu’elle ait dit ‘OK, c’est là que ça se termine pour moi maintenant.’

Le retour de Bright est un énorme coup de pouce pour Wiegman car elle pourra sélectionner son duo de défenseur central de premier choix – Leah Williamson et Bright – pour la première fois depuis février 2023.

«Cela semble long. Je suis très heureuse, elle est très heureuse. Elle a recommencé à jouer après une longue période de blessure et de rééducation », a déclaré Wiegman.

« C’est un grand coup de pouce. C’est quoi [Bright] a travaillé vers. Nous espérions tous qu’elle reviendrait plus tôt, mais elle avait besoin de plus de temps et nous sommes heureux qu’elle puisse venir maintenant.

« Clarté » pour les joueurs lors d’une « saison intense »

L’Angleterre occupe actuellement la deuxième place de son groupe de qualification, derrière la France de deux points, après un match nul contre la Suède et une victoire contre la République d’Irlande le mois dernier.

« Après une saison intense, nous voulions donner de la clarté aux joueurs et les aider à se préparer de la meilleure façon possible, avec l’équilibre entre performance et bien-être comme priorité », a déclaré Wiegman à propos de la composition d’une équipe pour les deux prochaines fenêtres internationales.

« Nous avons eu de bonnes conversations avec les clubs et nous sommes reconnaissants de leur coopération et de leur soutien pour aider les joueurs à être frais, en forme et prêts pour deux matches internationaux au plus haut niveau. »

En plus de trouver un équilibre physique, Wiegman dit qu’ils peuvent apprendre des méthodes pour gérer les pressions mentales en réfléchissant à la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message pour les personnes qui pourraient être en difficulté, Wiegman a déclaré à BBC Radio 5 Live : « Ne le gardez pas pour vous. Les gens ne voient pas quand les gens sont en difficulté mentale.

« On voit quand quelqu’un se casse les jambes, c’est très évident, mais ceux-là [mental] les choses ne sont pas évidentes. Si vous rencontrez des difficultés, cherchez de l’aide.

« Parlez à des personnes qui peuvent vous soutenir, qui ont des connaissances et une expertise à ce sujet. Lorsque nous associons cela au sport, vous pouvez vous entraîner à gérer les choses. Mais je dirais d’obtenir le soutien qui existe. »

Gardiens de but: Mary Earps, Hannah Hampton, Khiara Keating

Défenseurs: Millie Bright, Lucy Bronze, Jess Carter, Niamh Charles, Alex Greenwood, Esme Morgan, Millie Turner, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy

Milieu de terrain: Grace Clinton, Fran Kirby, Jess Park, Georgia Stanway, Ella Toone, Keira Walsh

Avants: Aggie Beever-Jones, Lauren Hemp, Lauren James, Chloe Kelly, Beth Mead, Alessia Russo