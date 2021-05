Millie Bright: le défenseur de Chelsea et d’Angleterre dit que la sensibilisation à la santé mentale s’est améliorée dans le football | Actualités du football

La défenseuse de Chelsea et d’Angleterre, Millie Bright, estime que la compréhension de la santé mentale dans le football s’est améliorée et dit qu’elle se sent en confiance pour s’exprimer si elle a besoin de soutien.

Bright jouera pour Chelsea lors de la finale de la Ligue des champions féminine de dimanche contre Barcelone alors que l’équipe d’Emma Hayes poursuit sa tentative pour tenter d’obtenir un quadruple.

Mais ce sont les batailles que les footballeurs professionnels doivent mener en dehors du terrain qui ont également préoccupé Bright, qui admet ressentir une pression pour performer au plus haut niveau tout en s’efforçant de maintenir un état d’esprit positif.

« Son [perceptions of mental health] définitivement changé au fil des ans et c’est quelque chose dont les gens sont plus conscients », a déclaré Bright Sky Sports News.

«En s'exprimant et en racontant leur histoire, les gens ont réalisé à quel point la santé mentale est importante.

















«Je me sens vraiment soutenu dans mon environnement et avoir la confiance nécessaire pour parler est un grand défi auquel nous sommes tous confrontés.

«Une fois que vous avez surmonté cela, vous gagnez le respect de tout le monde. Vous n’avez pas à vous taire et vous n’avez pas besoin de dire que vous allez bien si vous ne l’êtes pas.

«Le football m'a endurci mais je n'ai pas peur de dire si je passe une mauvaise journée et j'ai des gens autour de moi qui viendront me chercher les mauvais jours.

















«Tout le monde devrait avoir l’impression d’avoir quelqu’un vers qui s’adresser, personne ne devrait se sentir seul dans ce monde et avoir à souffrir, car il y a toujours une voie à suivre.

« Il y a tellement de contrôle dans le jeu et le football est un jeu d’opinions.

«Ce sont des choses auxquelles nous devons faire face chaque jour, en plus de la pression que vous vous mettez sur la plus grande scène du football.

















«Ce que j’ai appris, c’est que nous sommes tous des humains et que même si nous sommes des footballeurs professionnels et que nous avons une énorme pression pour réussir, nous avons toujours le droit de ressentir toutes les émotions que tout le monde ressent.

«C’est bien de les ressentir et c’est juste comment on les surmonte.

« Cela a probablement été mon plus grand défi et mon plus grand succès en apprenant cela à Chelsea. »

Bright et ses coéquipières de Chelsea devront également faire face à un défi majeur à Göteborg dimanche lorsqu’ils affronteront une formidable équipe de Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine.

Le Barça a remporté la totalité de ses 26 matches à ce jour en Primera Liga, marquant 128 buts et ne concédant que cinq fois au cours du processus.

Malgré ce bilan formidable, Bright pense que Chelsea peut avoir confiance en ses propres capacités, Hayes ayant rassemblé une équipe impressionnante dans une division sans doute plus difficile que celle de leurs adversaires espagnols.

















« C’est une équipe incroyable et ces statistiques sont incroyables », a ajouté Bright.

« Mais nous allons y aller et jouer notre match, nous avons des menaces, une brillante performance défensive cette saison et finalement nous voulons être l’équipe la plus difficile à battre. »

« Nous avons notre plan de match, les filles sont prêtes, nous sommes confiantes et même si Barcelone est une équipe brillante, il y a une raison pour laquelle nous sommes en finale et nous prenons cette confiance en finale. »