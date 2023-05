Millie Bright: la patronne de Chelsea, Emma Hayes, confiante que le défenseur central sera apte pour l’Angleterre à la Coupe du monde | Nouvelles du football

La manager de Chelsea, Emma Hayes, est convaincue que la défenseuse Millie Bright sera apte à jouer pour l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde féminine cet été en Australie.

Bright a été blessé au genou lors du match aller du quart de finale de la Ligue des champions contre Lyon.

Bien que le défenseur anglais reste sur la touche, Hayes est optimiste que Bright pourrait participer à la prochaine Coupe du monde cet été.

Le patron de Chelsea a déclaré: « Millie est toujours avec des béquilles. Je pense qu’elle ira bien pour la Coupe du monde de cet été, mais quand vous subissez une opération, la réalité est qu’elle s’est fait nettoyer le genou et parfois vous donnez ou prenez une semaine ou deux.

« C’est peut-être un peu plus tôt, c’est peut-être un peu plus tard, donc je m’attends à ce que Millie participe à la Coupe du monde, mais il n’y a aucune garantie de quoi que ce soit dans la vie.

« Je sais qu’elle a vu le chirurgien il y a quelques jours et ils en étaient vraiment contents donc je n’ai aucune raison de croire qu’elle ne s’en sortira pas. »

Hayes salue Eriksson et Harder avant le chant du cygne de Chelsea

Eriksson et Harder quitteront Chelsea





Pendant ce temps, Hayes pense qu’il n’y a « pas assez de mots » pour décrire l’impact que Magdalena Eriksson et Pernille Harder ont eu.

Le duo a annoncé jeudi qu’ils quitteront tous les deux le club à la fin de la saison.

Le capitaine Eriksson a rejoint Chelsea en 2017 et a fait 149 apparitions et remporté quatre trophées WSL, tandis que Harder vise à remporter son troisième titre WSL avec le club cette année depuis son arrivée à Kingsmeadow en 2020.

Les Blues ont encore deux matchs dans la course au titre de Super League féminine, à commencer par un match contre leurs rivaux Arsenal dimanche, et Hayes a rendu hommage aux contributions d’Eriksson et Harder.

Hayes a déclaré lors d’une conférence de presse d’avant-match: « Il n’y a pas assez de mots pour décrire l’impact, Magda en particulier parce qu’elle est ici depuis plus longtemps, qu’ils ont eu sur le club.

Chelsea fait face à un défi pour remplacer la production de la paire





« Nous en avons discuté et les gens ne réalisent pas vraiment ce qu’est cette culture à moins que vous n’y soyez et c’est une culture que Magda, surtout à mes côtés, a imposée aux standards, je dirais Millie Bright aussi, les trois d’entre nous ont été les porte-drapeaux.

« Je sais à quel point Mags sera émotif avec les choses, ce fut une journée très difficile pour elle [on Thursday] et je sais qu’elle est probablement aussi contente que ce soit là-bas.

« Pour nous, en tant que club de football, nous choisissons de gérer des choses comme celle-ci, nous ne pensons pas qu’il doive y avoir de mauvaises fins, nous pensons que nos expériences ensemble ont été positives et qu’elles ont été utiles et significatives, nous n’avons donc pas pour être cynique à ce sujet, nous ne nous séparons pas de mauvaise façon.

Harder célèbre le but de Chelsea cette saison





« Je pense aussi que pour Pernille, c’est l’un des personnages les plus excentriques que j’ai jamais entraînés.

« Son excentricité va me manquer, sans aucun doute, son souci du détail, sa soif de gagner, tous les deux vont fournir à leur prochain club une qualité absolue et nous avons beaucoup perdu, sans aucun doute, mais nous sommes également heureux pour eux deux et nous sommes très fiers d’eux pour tout ce qu’ils ont fait ici. »

Hayes a également confirmé que Fran Kirby avait été opéré avec succès, le milieu de terrain anglais étant déjà exclu de la Coupe du monde.

Harder approche de la fin de son séjour à Chelsea





Elle a ajouté: « Fran a subi une opération réussie, le morceau d’os a été retiré de son genou et elle sera de retour avec le groupe en pré-saison.

« Je pense qu’elle aura besoin de cette pré-saison, quelque chose qu’elle n’a pas eu l’année dernière.

« Je suis excité, sans ce problème de genou, nous l’aurions récupérée, mais c’en était un que nous n’avons malheureusement pas pu éviter l’opération à la fin. »