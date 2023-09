Millie Bright : la défenseure de Chelsea nommée capitaine du club avant la nouvelle saison de Super League féminine | Actualités footballistiques

Millie Bright a été nommée nouvelle capitaine de Chelsea avant la nouvelle saison de Super League féminine.

Bright a fait 245 apparitions pour Chelsea, remportant 15 trophées dont six titres WSL, et assume ce rôle après le départ de l’ancienne skipper Magdalena Eriksson.

« C’est un immense honneur d’avoir le titre de capitaine du club », a-t-elle déclaré. « Chelsea est ma maison. Cela l’a toujours été et le sera toujours, donc je suis ravi d’avoir ce titre, mais rien ne change. Je suis dans une position vraiment privilégiée.

« Je suis excitée et ravie Emma [Hayes] m’a donné la confiance et m’a mis dans cette position. C’est un honneur absolu d’être capitaine de Chelsea et j’attends vraiment avec impatience la saison à venir. »

