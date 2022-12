Millie Bobby Brown va sans maquillage dans un look «sans filtre» – Hollywood Life

Voir la galerie







Millie Bobby Brown a montré sa beauté naturelle en publiant une photo sans maquillage. Le jeune de 18 ans Choses étranges La star a consulté ses histoires Instagram le 6 décembre et a publié une série d’instantanés candides.

L’actrice de la liste A a montré à ses abonnés sur les réseaux sociaux la différence entre un look “filtré” et “sans filtre”. La star nominée aux Emmy Awards était tout aussi magnifique qu’elle a abandonné le look du filtre et a affiché son teint impeccable.

L’actrice anglaise avait l’air magnifique comme d’habitude dans la série de photos de selfie alors qu’elle prenait les deux sous le même angle pour donner aux fans un véritable aperçu de la différence que les filtres photo des médias sociaux peuvent faire. Elle a pris les photos alors qu’elle était allongée dans son lit alors que ses tresses légères tombaient en vagues lâches sur ses épaules.

Dans le look “filtré”, Millie plissa les lèvres et envoya un baiser à la caméra. Ses joues étaient roses et elle montrait de longs cils épais. Le look non filtré était tout aussi beau. Elle portait quelques paires de simples boucles d’oreilles en argent comme bijoux et non un point de maquillage.

Pendant ce temps, comme nous l’avons déjà signalé, Millie a récemment expliqué comment elle et son beau, Jake Bongiovi, 20 ont suscité leur amitié en ligne avant de commencer à sortir ensemble. Elle a révélé qu’elle et son petit ami étaient en fait devenus amis via Internet avant de se rencontrer dans la vraie vie, dans une nouvelle interview ‘Autocomplete’ avec Filaire, sortie le 9 novembre.

Tout en parcourant toutes les questions les plus recherchées sur Internet pour elle, Millie a ri un peu et a rapidement déclaré que les deux s’étaient vraiment entendus après s’être connectés sur la plate-forme de médias sociaux populaire. « Comment nous sommes-nous rencontrés ? Nous nous sommes rencontrés sur Instagram, l’ancien Instagram », a-t-elle déclaré. “Nous étions amis depuis un moment, et que puis-je dire?”

Millie et Jake, qui est Jon Bon Jovi’s fils, ont été super mignons ces derniers temps, qu’il lui rende visite sur le plateau, qu’il l’emmène à Disneyworld ou qu’il l’accompagne à la première de son dernier film Enola Holmes 2. Au milieu de la romance du jeune couple, des sources proches de la famille de Jake ont révélé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que son père et sa maman rockeurs sont incroyablement heureux pour le jeune couple. “Millie a rencontré toute la famille de Jake et ils l’adorent tous. Ils ne pourraient pas être plus heureux qu’il soit avec une femme aussi belle, attentionnée et aimante”, a déclaré l’initié.

