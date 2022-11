Millie Bobby Brown, star d’Enola Holmes et de Stranger Things, veut jouer Britney Spears

Millie Bobby Brown est devenue célèbre en tant qu’Eleven dans “Stranger Things” de Netflix, mais alors que la série touche à sa fin, l’actrice de 18 ans a les yeux rivés sur des rôles uniques et non fictifs.

“Je veux jouer une vraie personne, et je pense que pour moi Britney. [It] serait Britney Spears”, a-t-elle déclaré à Drew Barrymore lors de son apparition dans “The Drew Barrymore Show”.

Brown, qui joue le rôle d’Enola Holmes dans le récent “Enola Holmes 2”, voit les parallèles entre sa vie et celle de Spears.

“Je pense que son histoire, tout d’abord, résonne en moi, en grandissant sous les yeux du public, en regardant ses vidéos, en regardant des interviews d’elle quand elle était plus jeune”, a-t-elle déclaré à Barrymore.

“Je veux dire, la même chose avec toi, c’est comme si je voyais la ruée vers les mots et que je ne la connaissais pas, mais quand je regarde des photos d’elle, j’ai l’impression que je pourrais raconter son histoire de la bonne manière, et la sienne seulement ,” dit-elle.

Plus tôt dans la conversation, Brown et Barrymore se sont également liés de leur célébrité mutuelle à un jeune âge.

Brown a expliqué qu’en grandissant dans l’industrie, “je me sens vraiment à l’aise avec les caméras”.

Barrymore a apprécié le commentaire, en disant: “Je suis si heureux que vous ayez dit [that], car cela me faisait me sentir moins seul. J’ai toujours dit qu’un appareil photo était mon ami.”

Les femmes se sont également connectées sur la nature surnaturelle de “Stranger Things” et du film de Barrymore “ET l’extra-terrestre”.

